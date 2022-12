Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Andrzej Duda powołał we wtorek, 22 listopada, w Pałacu Prezydenckim Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. To dziewiąta rada powstała w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Prezydent na pierwszym posiedzeniu rady podziękował jej członkom, że na zasadach pełnej dobrowolności i de facto wolontariatu podjęli pracę na rzecz Rzeczypospolitej. Podkreślił, że "rozwój polskiej nauki dla rozwoju Polski jako takiej odgrywa znaczenie wręcz fundamentalne".

- Nauki nie tylko w znaczeniu nauki jako działań badawczych, także nauki jako procesu nauczania, procesu edukacji młodzieży, już dorosłej, bo mówimy w tej chwili o szkolnictwie wyższym - dodał Duda. - Rada jest częścią Narodowej Rady Rozwoju. Dla mnie jest radą, która ma patrzeć w przyszłość. To jest jej zasadnicze zadanie. Oczywiście bardzo ważnym zadaniem jest dokonywanie diagnozy stanu obecnego - zauważył.

Rada ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji bez ani jednej kobiety. Opozycja nie kryje oburzenia

W 18-osobowej radzie nie znalazło się miejsce dla ani jednej kobiety. Zdaniem opozycji taka sytuacja współcześnie jest niedopuszczalna. "Zadbają o przyszłość Polek" - ocenił z przekąsem lider największej partii opozycyjnej Donald Tusk.

"Przyszłość okiem Prezydenta to przyszłość bez kobiet. Mentalny dziadocen" - decyzje Dudy skrytykowała również Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej.

Głos w sprawie zabrała także posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. "Jest trzecia dekada XXI wieku, a Pan powołuje radę złożoną wyłącznie z samych mężczyzn. Czy dobrze rozwijamy innowacyjność? Nie, kurde, niedobrze, skoro tylko mężczyzn Pan zaszczycił członkostwem w radzie mającej analizować model polskiej nauki. Wstyd, Panie Prezydencie" - napisała w mediach społecznościowych.

Prezes FOR przytacza ważne statystyki. 58 proc. studiujących to kobiety

Wpis ze zdjęciem nowej rady skomentowała również prezes think-tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju Agata Stremecka. "58 proc. studiujących to kobiety, 52 proc. osób z doktoratem to kobiety, 40 proc. pracowników naukowych to kobiety, a poniżej nowa rada, która będzie patrzeć w przyszłość" - zwróciła uwagę.

Na decyzję prezydenta zareagował także były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który przytoczył z kolei art. 33 ust. 1 Konstytucji RP. "Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu (...) społecznym i gospodarczym" - przypomniał Bodnar.

Sytuację skomentowała również dziennikarka TVN-u Anna Kalczyńska-Maciejowska. "Innowacyjnością będą zajmować się wyłącznie mężczyźni 50+. Różnorodność zapewniono, dobierając Panów różnego wzrostu" - napisała na Instagramie. Dziennikarka stwierdziła, że "nie jest przesadnie wyczulona na parytety, jednak w sytuacji, gdy kobiety stanowią około 60% studentów uczelni wyższych i 40% pracowników naukowych - taki skład Prezydenckiej Rady ds Szkolnictwa Wyższego przywołuje czasy słusznie minione".

"Zależy nam wszystkim na nowoczesnych uczelniach, nawiązujących poziomem do najlepszych uniwersytetów świata. Czy na pewno ten skład doradców jest optymalny? Na jakiej podstawie wybierano radę? Czy naukowy głos kobiet nie byłby dobrym uzupełnieniem? A może nawet potrzebnym kijem wbitym w mrowisko politycznych nominatów?" - pytała Kalczyńska. "Patriarchat w szkolnictwie wyższym ma się wspaniale! Co za koszmarny przykład dla kobiet, stawiających na naukę" - podsumowała.

Czym zajmuje się Rada ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji? Kto do niej należy?

Do zadań Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji należy m.in. przygotowywanie opinii i ekspertyz dla prezydenta RP, identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz dokonywanie analizy zidentyfikowanych problemów, przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji.

Rada ma także wspierać działania prezydenta związane ze szkolnictwem wyższym, nauką i innowacją, tworzyć forum debaty i dialogu w tym zakresie, promować działania i inicjatywy służące innowacyjności w nauce i gospodarce.

Ustawa regulująca działalność szkolnictwa wyższego, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0 lub Konstytucja dla Nauki) - weszła w życie w październiku 2018 r., ale proces wdrażania poszczególnych przepisów w niej zapisanych rozłożony był na kilka lat.

Kto zasiądzie w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji? Oto lista członków:

prof. Artur Hugo Świergiel – przewodniczący Rady Andrzej Dera prof. Rajmund Bacewicz prof. Dariusz Boroń prof. Maciej Chorowski prof. Janusz Chwastowski prof. Stanisław Mariusz Karpiński dr hab. prof. Marek Kisilowski prof. Jerzy Lis prof. Sławomir Mazur dr Janusz Michałek prof. Stanisław Mikołajczak prof. Alojzy Nowak dr Marcin Opławski dr hab. Tadeusz Pietrucha Łukasz Słoniowski prof. Andrzej Szarata prof. Piotr Wachowiak.

