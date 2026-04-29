1,5 mld zł i presja na rząd. Pełczyńska-Nałęcz nie owija w bawełnę

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła "długo czekane ultimatum" dotyczące klimatu, które może mieć poważne konsekwencje polityczne.

W tle ultimatum są miliardy złotych, system kaucyjny i rosnące napięcia wokół działań rządu Donalda Tuska.

"Długo czekaliśmy": Ostre słowa i widmo konfliktu w rządzie Tuska

Słowa Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, odbiły się szerokim echem w polskiej polityce. W swoim niedawnym wpisie jasno zasugerowała, że cierpliwość w kwestiach klimatycznych i środowiskowych osiągnęła punkt krytyczny.

„Długo zamiast ultimatum – tego oczekiwaliśmy i to się wydarzyło. Minister Klimatu i Środowiska przyszła na klub PL_2050 i przedstawiła plan działań w sprawach, które były dla nas kluczowe przy podejmowaniu decyzji" – napisała minister, odnosząc się do spotkania z Minister Klimatu i Środowiska w klubie Polska 2050.

Ta wypowiedź to nie tylko sygnał, ale wręcz alarm, że wewnątrz obozu rządzącego narasta presja na konkretne i szybkie działania, a brak ich realizacji może prowadzić do poważnych konsekwencji politycznych.

Użycie słowa "ultimatum" w kontekście wewnętrznych rozmów koalicyjnych jest rzadkością i zawsze zwiastuje napięcia. Oznacza to, że pewne frakcje w rządzie Donalda Tuska nie są już skłonne czekać na rozwój wypadków, lecz żądają konkretnych harmonogramów i zobowiązań. To wyraźny dowód na to, że polityka klimatyczna, często traktowana jako długoterminowa wizja, staje się naglącym problemem wymagającym natychmiastowych rozstrzygnięć.

"Małpki" wracają do gry: System kaucyjny pod presją

Jednym z najbardziej palących punktów agendy, który znalazł się w centrum klimatycznego ultimatum, jest projekt dotyczący systemu kaucyjnego. Jak wynika z zapowiedzi, "we wrześniu do porządku prac rządu ma trafić ustawa włączająca ‘małpki’ do systemu kaucyjnego". Ten temat od miesięcy budzi ogromne emocje, dzieląc polityków, środowiska proekologiczne oraz branżę handlową i producentów alkoholu.

Wprowadzenie kaucji na małe butelki alkoholowe, tzw. "małpki", ma na celu ograniczenie zaśmiecania i zwiększenie recyklingu. Zwolennicy tego rozwiązania podkreślają jego ekologiczny i edukacyjny wymiar, wskazując na widoczne efekty w krajach, gdzie podobne systemy już funkcjonują. Przeciwnicy natomiast podnoszą kwestie logistyczne, finansowe obciążenia dla handlu oraz ryzyko spadku sprzedaży. Decyzja o przyspieszeniu prac nad tym projektem, pod groźbą "ultimatum", świadczy o tym, że dla części koalicji jest to priorytet, którego nie można już dłużej odkładać.

Miliardy do rozliczenia: "Czyste Powietrze" pod zegarem

Stawką w obecnym ultimatum klimatycznym są także ogromne pieniądze konkretnie 1,5 miliarda złotych z kluczowego programu "Czyste Powietrze".

To oznacza nieubłaganą presję czasu i konieczność natychmiastowego działania. Niewykorzystanie tych środków w terminie może oznaczać poważne konsekwencje finansowe dla Polski, w tym ryzyko utraty części funduszy unijnych, co w obecnej sytuacji budżetowej byłoby wyjątkowo dotkliwe. Program "Czyste Powietrze" jest kluczowy dla walki ze smogiem w Polsce, oferując dotacje na termomodernizację budynków i wymianę starych pieców. Jego efektywne wdrożenie jest nie tylko kwestią środowiskową, ale także społeczną i ekonomiczną, wpływającą na zdrowie i portfele milionów Polaków. Opóźnienia w rozliczaniu środków budzą niepokój zarówno w Brukseli, jak i w kraju, co dodatkowo wzmacnia pozycję tych, którzy domagają się szybszych i bardziej zdecydowanych działań ze strony rządu.

Dialog zamiast ultimatum - tego oczekiwaliśmy i to się wydarzyło. Minister Klimatu i Środowiska przyszła na klub @PL_2050 i przedstawiła plan działań w sprawach, które były dla nas kluczowe przy podejmowaniu decyzji.We wrześniu do porządku prac rządu ma trafić ustawa włączająca…— Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) April 29, 2026

