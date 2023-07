15 lat temu w tragicznych okolicznościach zginął Bronisław Geremek

Tragiczna śmierć Geremka. Były minister spraw zagranicznych zginął 15 lat temu w wypadku samochodowym

To już 15 lat od śmierci Bronisława Geremka. 13 lipca 2008 roku Geremek jechał wraz ze swoją asystentką osobowym mercedesem trasą z Poznania do Świecka. Niestety, w miejscowości Lubień doszło do wypadku. Auto prowadzone przez Geremka nagle zjechało na przeciwległy pas ruchu i uderzyło w nadjeżdżający z naprzeciwka samochód dostawczy. Kierowca i pasażer dostawczaka doznali poważnych obrażeń, pasażerka, która jechała z Geremkiem także została ranna, natomiast on sam zginął na miejscu. Sprawą wypadku zajęli się śledczy. Prokuratura, która badała tragiczne zajście umorzyła śledztwo, ustalając, że do wypadku doszło ponieważ Geremek zasnął za kierownicą. Sekcja zwłok polityka wykazała, że Geremek zmarł z powodu obrażeń wielonarządowych.

Pogrzeb Bronisława Geremka

Pogrzeb Bronisława Geremka dobył się tydzień po tragicznym zdarzeniu 21 lipca. Polityk został pochowany w Warszawie na Powązkach Wojskowych, tuż przy głównym wejściu. Grób Geremka jest prosty i elegancki. W galerii zdjęć niżej zobaczysz miejsce wiecznego spoczynku Bronisława Geremka.

Bronisław Geremek był znanym politykiem, w wyborach w 1989 roku został posłem, kolejno do Sejmu wchodził w wyborach w 1991, 1993 i 1997. Od 2000 do 2001 pełnił funkcję przewodniczącego Unii Wolności. Od 2005 do śmierci należał do Partii Demokratycznej. W latach 1997-2001 był ministrem spraw zagranicznych. W 1998 pełnił funkcję przewodniczącego OBWE. Od 18 grudnia 2000 do 14 października 2001 stał na czele Unii Wolności.

W dniu 15. rocznicy śmierci Geremka Tomasz Lis napisał w sieci: - 15 lat temu zginął w wypadku drogowym profesor Bronisław Geremek, wybitny działacz opozycji, jeden z ojców założycieli 3RP, wybitny dyplomata i europejski polityk. Już dawno powinien mieć w Warszawie pomnik.

