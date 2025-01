10 lat temu zmarł Józef Oleksy. Miał nietypowe życzenie na swój pogrzeb. Nie spełniono go!

Józef Oleksy nie krył, że był przygotowany na śmierć już od jakiegoś czasu. - Od dziewięciu lat toczę nowotworowe boje (...) Zaczęło się od prostaty, a po pięciu latach przerzuciło na kręgosłup. Lekarze ustabilizowali wszystko i mówią, że jest dobrze. Ja im nie wierzę. Ale sytuacja jest stabilna, tylko na jakim poziomie... - mówił Oleksy w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" w grudniu 2014 roku. Mimo to, były premier Polski starał się nie myśleć za dużo o chorobie. Jego motto brzmiało "korzystać z życia, jak tylko się da". Niestety, tuż po nowym roku jego sytuacja zdrowotna diametralnie się pogorszyła. - 2 stycznia trafił do Centrum Onkologii na Ursynowie. Kontakt był już z nim wtedy bardzo utrudniony, cierpiał - opowiadała nam wówczas osoba z jego otoczenia.

Józef Oleksy, mimo że był niewierzący, pod koniec życia pojednał się z Bogiem. Dzień przed śmiercią zdążył jeszcze przyjąć w szpitalnej sali duchownego, który udzielił mu ostatniego namaszczenia. Miesiąc wcześniej były premier dostał z kolei rozgrzeszenie od abp. Sławoja Leszka-Głódzia. - Udzieliłem mu go w niebezpieczeństwie śmierci. Teraz odszedł do domu Ojca - mówi nam po jego śmierci wyraźnie poruszony duchowny.

Oleksy zdążył też nagrać swoje przemówienie na własny pogrzeb. W jednym z ostatnich wywiadów zdradził, że ta ceremonia nie może być smutna. - Ma nie być ckliwo - zapowiedział stanowczo. Podkreślił przy tym, że nie życzy sobie, by ktoś mówił o nim na pogrzebie! - A co, wyjdzie mi ktoś i będzie pieprzył nieszczerze? - stwierdził zaskakująco. Tłumaczył przy tym, że sam o sobie powie najlepiej. - Nie przesadzę, ale przedstawię się we właściwym świetle - przekonywał.

Ostatecznie jednak prośba ta nie została spełniona, ponieważ na pogrzebie przemawiała m.in. ówczesna premier Ewa Kopacz, czy też marszałek Sejmu Radosław Sikorski.

Kim był Józef Oleksy?

Józef Oleksy urodził się 22 czerwca 1946 roku w Nowym Sączu. Skończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Zdobył tytuł doktora nauk ekonomicznych. Wykładał w SGH. Od 1969 do 1990 roku należał PZPR. W latach 1987-1989 pełnił funkcję pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej. Po transformacji ustrojowej założył Socjaldemokracje Polską. Był Marszałkiem Sejmu w latach 1993-1995, a od 1995 do 1996 był premierem. Z funkcji prezesa rady ministrów ustąpił, gdy szef MSW Andrzej Milczanowski oskarżył Oleksego o działalność szpiegowską na rzecz Rosji pod pseudonimem Olin. Zarzuty nie zostały wówczas potwierdzone. W 1999 wstąpił do SLD, był posłem tej partii. W 2004 został europosłem. Funkcję przewodniczącego SLD sprawował od 2004 do 2005.

Józef Oleksy został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prywatnie był żonaty z Marią, i był ojcem dwójki dzieci: syna Michała i córki Julii. Polityk wielokrotnie podkreślał, jak bardzo ważna jest dla niego rodzina. - Maria to cudowna kobieta, którą kocham ponad wszystko. Mówi do mnie Józeczku albo Ziutku. Nie wyobrażam sobie bez niej życia. To dla niej chce się żyć. Bardzo ją kocham - mówił nam niegdyś.

