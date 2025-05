PILNE! Jest oświadczenie OBWE o I turze wyborów prezydenckich! Są zastrzeżenia!

Szef PKW ma ważny komunikat! To wtedy poznamy oficjalny wynik I tury!

OBWE wskazała na głęboką polaryzację społeczeństwa oraz poważne problemy z przestrzeganiem demokratycznych standardów. Misja obserwacyjna podkreśliła, że niezależność sądów, w tym izby odpowiedzialnej za zatwierdzanie wyników wyborów, budzi szczególne zaniepokojenie i może podważać zaufanie obywateli do państwa. Dodatkowo, kampania wyborcza była nacechowana ksenofobią i antyukraińskimi hasłami, co pogłębia podziały społeczne.

Wspólna misja obserwacyjna Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ODIHR) oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) zwróciła uwagę na niezrealizowane zalecenia dotyczące przejrzystości procesu wyborczego w Polsce. Szczególne obawy budzi niezależność sądów, co może wpływać na zaufanie obywateli do instytucji państwa. - Kampania wyborcza pokazała siłę Polski jako dynamicznej demokracji, ale aby ją umacniać, trzeba zasypać głębokie podziały polityczne poprzez dialog, który połączy różne środowiska i poglądy – oceniła Dunja Mijatović, szefowa misji obserwacyjnej ODIHR.

W oświadczeniu zwrócono uwagę na konfrontacyjną i agresywną retorykę kampanii. W mediach i na wiecach pojawiały się treści nietolerancyjne wobec osób LGBTI oraz uchodźców z Ukrainy, co może pogłębiać podziały społeczne. Polaryzacja widoczna była także w sposobie funkcjonowania mediów, które miały często nie zapewniać rzetelnych informacji.

Dzień wyborów przebiegł spokojnie, a organizacja procesu głosowania była profesjonalna, choć w wielu miejscach nie zapewniono pełnej tajności głosowania. Zastrzeżenia wzbudziło zaangażowanie urzędników państwowych w kampanię, a także niski udział kobiet w życiu politycznym. - To kluczowy moment dla Polski – czas, by wzmocnić przejrzystość, przestrzeganie standardów demokratycznych i odbudować zaufanie obywateli do instytucji państwowych – podsumowała Liliana Tanguy, pełniąca obowiązki szefowej delegacji ZPRE.

