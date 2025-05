i Autor: Shutterstock Zdj. ilustracyjne.

gdzie?

Wiemy, gdzie była najmniejsza frekwencja w I turze! "Mieliśmy komunie"

W niedzielę 18 maja w całej Polsce odbywało się głosowanie w pierwszej turze wyborów prezydenckich 2025. Choć frekwencja w głosowaniu wyniosła 67,31 proc., to nie wszędzie była, rzecz jasna, tak wysoka. Wiadomo już, że to gmina Zębowice (woj. opolskie) miała najmniejszą frekwencję w wyborach prezydenckich. Swój głos w wyborach prezydenckich oddało tam zaledwie 41,61 proc. uprawionych do głosowania. Co było tego przyczyną? Padły zaskakujące wytłumaczenia!