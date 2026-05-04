Przemysław Czarnek idzie po władzę. Zapowiedział zmiany w 800 plus

Polityk PiS bez hamulców

Przemysław Czarnek stawia wszystko na jedną kartę. W rozmowie z dziennikarzami nie bawi się w polityczne gierki. „Nie mam najmniejszej wątpliwości, że będę premierem” – podkreśla.

I dodaje, że wszystko zależy od wyniku wyborów, ale zaznacza, że on jest gotowy do sprawowanie tej funkcji.

Morawiecki pomoże czy przeszkodzi?

W tle toczy się wielka polityczna układanka. Czarnek liczy na wsparcie Mateusza Morawieckiego, choć jeszcze niedawno mówiło się o napięciach w obozie prawicy. Teraz ton jest zupełnie inny.

„Idziemy razem do przodu” – zapewnia.

Polityk nie chce rozstrzygać kto będzie kim po wyborach. Liczy się tylko to, aby wygrać z Donaldem Tuskiem.

Drzwi zamknięte dla Brauna

Czarnek jasno stawia granice. Nie widzi miejsca na współpracę z Grzegorzem Braunem i jego środowiskiem. "To jest szaleństwo" – ocenia ostro, odnosząc się m.in. do kontrowersyjnych działań polityka.

Jednocześnie przyznaje, że chce odzyskać wyborców, którzy odpłynęli na prawo. I kusi ich „konserwatyzmem bez szaleństw”.

Rewolucja w 800 plus? Jest pomysł

Polityczna kampania to nie tylko obietnice bez pokrycia. Na stole pojawiają się liczne i konkretne propozycje. Czarnek chce zmian w programie 800 plus. Jego pomysł? Kwota 800 zł będzie na pierwsze dziecko, a na każde kolejne będą większe pieniądze.

"To może zachęcić rodziny do posiadania większej liczby dzieci" – przekonuje. Zastrzega jednak, że to na razie jego własna koncepcja, a nie oficjalny program partii.

Mieszkania? Kredyt i przewidywalność

Padły też słowa, które już wywołały burzę. Czarnek radzi młodym, aby zakładali rodziny, ale też liczyli się z kredytem.

"Nie będzie tak, że każdy kupi mieszkanie bez kredytu" – mówi wprost. Kluczem miałoby być stałe oprocentowanie, które ma dać ludziom poczucie bezpieczeństwa.

Energia i rachunki na celowniku

Polityk ostro krytykuje wysokie ceny prądu. Jego recepta na tańszą energię opiera się na węglu, gazie i atomie oraz odejściu od unijnego systemu ETS.

"Polacy nie mogą płacić najwyższych rachunków w Europie" – grzmi w rozmowie z serwisem Wirtualna Polska.

Jedność albo porażka

Przemysław Czarnek powtarza, że bez jedności prawicy nie ma szans na zwycięstwo. Dlatego apeluje o „pokój na prawicy” i wspólną walkę.

Czy to wystarczy? Kampania dopiero się rozkręca, a po wypowiedziach kandydata Prawa i Sprawiedliwości emocji nie zabraknie.

PTNW - Miłosz Bembinow Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.