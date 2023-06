ZUS oficjalnie: Rośnie liczba wysokich emerytur powyżej 7 tys. zł. Co Ty na to?

Co dalej z Tomaszem Porębą?

ZUS przedstawił najnowsze statystyki dotyczące wypłacanych rent i emerytur. W wyniku waloryzacji świadczeń, przeciętna emerytura wzrosła o 578,78 zł do kwoty 3482 zł. Emerytura minimalna wzrosła zaś o 250 zł brutto do 1588,44 zł. Okazuje się, że tak niskie świadczenie nie jest typowe dla większości seniorów. Najwięcej, bo 13,8 proc. spośród ponad 7 mln emerytów utrzymywanych przez ZUS, dostaje od 2000 do 2600 zł.

Prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu, informuje, że w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła liczba osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7 tys. zł. - W marcu 2022 r. liczba ta wynosiła 108,0 tys. a w marcu tego roku wyniosła do 258,8 tys. Zatem w porównaniu z rokiem poprzednim była wyższa o 150,8 tys. czyli o 139,6 proc. - powiedziała szefowa ZUS w rozmowie z PAP.

Emeryci komentują statystyki ZUS

Seniorzy, z którymi rozmawialiśmy irytują się, słysząc o takich świadczeniach. - To nieprawda, że emeryci pławią się w dobrobycie. Może widać to zza biurek urzędników, ale rzeczywistość jest inna. Co ja mogę zrobić za najniższą emeryturę. Nie stać mnie na nic - żali się Tomasz Pogonowski (76 l.) z Ujrzanowa (woj. mazowieckie).

Zofia Ciszewska (83 l.) z Siedlec nie narzeka aż tak na swój los. - Według mnie dziś żyje się trochę lepiej niż w minionych latach, lecz do ideału dużo brakuje. Dobijają nas rosnące ceny i za małe - według mnie – waloryzacje emerytur. Jakoś się wegetuje, raz biedniej, raz trochę lepiej. Jednak cały czas żyję w nadziei, że dobre czasy dla seniorów niedługo nadejdą - mówi pani Zofia.

