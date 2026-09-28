Żurek zdecydował w sprawie Zondacrypto. Siedmiu prokuratorów zajmie się śledztwem

Prokurator Generalny Waldemar Żurek podjął kluczową decyzję w głośnej sprawie giełdy kryptowalutowej Zondacrypto, zapowiadając nowy etap śledztwa.

Powołano specjalny zespół siedmiu prokuratorów z Prokuratury Krajowej, który pod kierownictwem Marka Wełny przejmie to wielowątkowe postępowanie.

Odkryj, jakie nowe fakty ujawniono w sprawie powiązanej z zaginięciem Sylwestra Suszka i co ten ruch oznacza dla przyszłości rynku kryptowalut w Polsce.

Śledztwo dotyczące giełdy kryptowalutowej Zondacrypto wchodzi w kolejny etap. W poniedziałek, 28 września, poinformowano o formalnym powołaniu specjalnego zespołu, który będzie dalej prowadził postępowanie.

Decyzję podjął Prokurator Generalny Waldemar Żurek. Zespół będzie działał w Prokuraturze Krajowej i ma liczyć siedmiu prokuratorów. Na jego czele stanie prok. Marek Wełna, kierujący dotychczas Śląskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Katowicach.

Jeszcze kilka dni wcześniej Żurek zapowiadał, że chciałby, aby nowy zespół rozpoczął pracę 1 października. Wskazywał wówczas właśnie Wełnę jako osobę, która jego zdaniem powinna pokierować śledczymi.

Żurek powołał specjalny zespół

O najnowszej decyzji poinformowała prokuratura.

– Prokurator Generalny Waldemar Żurek powołał dziś w Prokuraturze Krajowej zespół prokuratorów do dalszego prowadzenia śledztwa dotyczącego giełdy ZondaCrypto – informuje prokuratura.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek powołał dziś w Prokuraturze Krajowej zespół prokuratorów do dalszego prowadzenia śledztwa dotyczącego giełdy ZondaCrypto. ⬇️https://t.co/rTcW7nWESJ— Prokuratura (@PK_GOV_PL) September 28, 2026

Sprawa jest wielowątkowa. Śledczy badają okoliczności związane z działalnością giełdy BitBay, która później działała jako Zondacrypto. Postępowanie jest także powiązane ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka.

Suszek, jeden z założycieli BitBay, zaginął w marcu 2022 roku. Pod koniec lipca 2026 roku postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach zostało połączone ze śledztwem prowadzonym przez śląski wydział Prokuratury Krajowej. Prokuratura wskazywała, że w obu sprawach występuje związek podmiotowy i przedmiotowy.

Zatrzymania w sprawie Zondacrypto

W ostatnich tygodniach śledczy informowali o kolejnych zatrzymaniach i zarzutach w ramach postępowania. 22 września zatrzymany został Artur K. Prokuratura podała, że postępowanie dotyczy m.in. bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz podejrzeń dotyczących środków klientów giełdy.

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Na początku września zatrzymano także kolejne osoby. Podczas przeszukań zabezpieczano m.in. pieniądze, biżuterię, zegarki i samochody. Funkcjonariusze weszli również do pomieszczeń Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie zabezpieczano dokumentację mogącą mieć znaczenie dla sprawy.

Powołany przez Żurka zespół ma teraz kontynuować prowadzenie tego wielowątkowego śledztwa na szczeblu Prokuratury Krajowej.

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