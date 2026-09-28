Była ministrem przez 16 dni. Teraz dostała stanowisko u prezydenta Nawrockiego

Marzena Małek, była minister aktywów państwowych znana z zaledwie 16-dniowej kadencji, powraca na ważne stanowisko w administracji.

Od lipca objęła dyrektorską funkcję w nowo utworzonym Biurze Energii, Rozwoju Infrastrukturalnego i Projektów Strategicznych u prezydenta Nawrockiego.

Odkryj, jakie kluczowe zadania czekają na byłą współpracowniczkę Jacka Sasina i co jej powrót oznacza dla strategicznych obszarów gospodarki.

Marzena Małek nie jest nową postacią w administracji państwowej. Przez lata była związana m.in. z Ministerstwem Aktywów Państwowych i państwowymi spółkami, a pod koniec 2023 roku na krótko sama stanęła na czele resortu. 27 listopada 2023 roku została ministrem aktywów państwowych w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego. Gabinet przetrwał jednak tylko do 13 grudnia, dlatego Małek kierowała resortem przez 16 dni.

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Teraz ponownie trafiła na ważne stanowisko. Od 1 lipca 2026 roku jest dyrektorką Biura Energii, Rozwoju Infrastrukturalnego i Projektów Strategicznych w Kancelarii Prezydenta RP. Jej nazwisko widnieje również w oficjalnym wykazie kierownictwa biur KPRP.

Małek dostała dyrektorskie stanowisko u Nawrockiego

O szczegóły zatrudnienia byłej minister zapytało TVP Info. Z odpowiedzi Kancelarii Prezydenta wynika, że biuro, którym kieruje Małek, zostało powołane 1 lipca na podstawie zarządzenia prezydenta z 29 czerwca. Tego samego dnia Małek została jego dyrektorką. Do zadań biura należy m.in. monitorowanie sytuacji gospodarczej i bezpieczeństwa energetycznego, przygotowywanie analiz i raportów dla prezydenta oraz wspieranie inicjatyw programowych i legislacyjnych. Jednostka zajmuje się również przedsięwzięciami dotyczącymi gospodarki, energetyki, inwestycji i rozwoju oraz współpracą ze środowiskami przedsiębiorców i ekspertów. Według informacji przekazanych TVP Info obecnie pracuje w niej osiem osób.

Od biblioteki do Ministerstwa Aktywów Państwowych

Małek ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukowo-techniczną na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zarządzania kulturą. W przeszłości kierowała biblioteką miejską w Radzyminie oraz Miejskim Domem Kultury w Wołominie. Później jej kariera przeniosła się do spółek i administracji państwowej. Była m.in. związana z PL.2012+, Eneą oraz Grupą Azoty. W latach 2022–2023 pełniła funkcję dyrektora generalnego Ministerstwa Aktywów Państwowych. Oficjalny komunikat resortu z 2023 roku wskazywał również na jej wcześniejsze doświadczenie w zarządach spółek z grupy Enea.

Po zmianie władzy Małek została radną Radzymina. W marcu 2026 roku objęła stanowisko prezesa miejskiej spółki H2Otwock. Nie pozostała tam jednak długo. Od 1 lipca zastąpił ją Paweł Stańczyk, a miasto oficjalnie poinformowało, że Małek przeszła do Kancelarii Prezydenta.

Poniżej galeria zdjęć: Powołanie ministrów w kancelarii Nawrockiego

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