Trump zwrócił się do Polonii i prezydenta Nawrockiego. „Powstrzymamy szaleńców”

Wystąpienie to odtworzono w trakcie inauguracji cyfrowej wystawy „250 Years of America: The Polish Contribution”, przygotowanej w ramach obchodów jubileuszu 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych. Ekspozycja ma na celu przybliżenie i upamiętnienie historycznego wkładu Polaków w rozwój oraz bezpieczeństwo USA.

W swoim przemówieniu Trump złożył podziękowania amerykańskiej Polonii za jej zaangażowanie i wsparcie, jakiego udzieliła mu w wyborach prezydenckich w 2024 roku: - Chcę podziękować polsko-amerykańskiej społeczności za jej niesamowite wsparcie w 2024 roku. Wygraliśmy na całego - powiedział.

Zaznaczył, że środowisko to miało istotny udział w jego zwycięstwie. Amerykański prezydent przypomniał o decyzjach podjętych przez jego administrację, wskazując na rekordowe obniżki podatków oraz znaczące inwestycje w wojsko i ochronę granic. Nawiązując do bieżących wyzwań politycznych, zadeklarował: - Mieliśmy wspaniałe wybory, a Polacy bardzo mi w nich pomogli. My też daliśmy wam rekordowe rezultaty: największe obniżki podatków oraz największe inwestycje w bezpieczeństwo granic i wojsko w historii Ameryki. A teraz z waszym wsparciem powstrzymamy szaleńców, którzy próbują zamienić Amerykę w komunistyczny kraj.

W nagraniu Trump zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego, określając go mianem „wielkiego wojownika” i silnej osobowości: - Szczególnie chcę podziękować waszemu niewiarygodnemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Wiecie, Karol to wielki wojownik, silna osoba. Poparłem go, a on wygrał. Mówiła o tym cała Europa. To było największe zwycięstwo wyborcze - mówił

Przy okazji wspomniał o prezencie, który otrzymał od polskiego prezydenta, gdy ten gościł w USA z okazji 250. rocznicy powstanie Stanów Zjednozonych i urodzin Trumpa: - Chcę podziękować Karolowi za piękną tablicę od polskiego narodu upamiętniającą 250. rocznicę powstania Ameryki, którą z radością umieścimy na pięknym Łuku Triumfalnym Stanów Zjednoczonych.

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