Żurek obejrzał nagrania z Nawrockim. „Skandaliczne zachowania”

Nocne wejście prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego wywołało falę oburzenia i wzajemnych oskarżeń.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wyraził głębokie zażenowanie i zapowiedział działania prokuratury wobec zaistniałej sytuacji.

Poznaj kulisy kontrowersyjnego incydentu, zobacz, jak Pałac Prezydencki tłumaczy zdarzenia i kto jeszcze zabrał głos w tej sprawie.

Nagrania z wejścia Karola Nawrockiego do siedziby TK wywołały wzajemne oskarżenia. Maciej Berek zarzucił prezydentowi przepychanie się przez grupę sędziów. Przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego twierdzą natomiast, że to głowie państwa próbowano uniemożliwić wejście i naruszono jej nietykalność.

Żurek o Nawrockim. Oczekuje działań prokuratury

W sobotę nad ranem minister sprawiedliwości odniósł się do nagrań w TVN24. Ocenił zachowanie prezydenta jako niedopuszczalne i wyraził nadzieję, że prokuratura podejmie działania. Zarzucił też Nawrockiemu podsycanie emocji wokół konfliktu.

– Dzisiaj widziałem znowu głowę państwa, za którą musiałem się wstydzić – powiedział Waldemar Żurek.

Jeszcze w nocy szef resortu przekazał PAP, że w siedzibie Trybunału znajduje się prokurator Andrzej Piaseczny. Informacja padła w odpowiedzi na pytania dotyczące nagrań oraz zarzutów naruszenia nietykalności prezydenta.

– Każdy, kto łamie prawo, stanie przed sądem – oświadczył Żurek.

Berek i Pałac przedstawiają odmienne relacje

Maciej Berek, który opublikował nagranie na X, utrzymuje, że Nawrocki nie zatrzymał się przed stojącą przy drzwiach Anną Korwin-Piotrowską, a następnie zaczął przeciskać się przez pozostałe osoby. Zaprzeczył przy tym, by ktokolwiek szarpał prezydenta.

Odmiennie sytuację przedstawił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zarzucił osobom przy wejściu blokowanie głowie państwa dostępu do budynku oraz naruszenie jej nietykalności. Są to przeciwstawne relacje uczestników sporu, a nie ustalenia kończące ocenę zdarzenia.

Kierwiński zabrał głos rano. Chwali policjantów

W sobotę rano na X pojawił się również komentarz Marcina Kierwińskiego. Szef MSWiA pozytywnie ocenił działania funkcjonariuszy zabezpieczających teren przed Trybunałem.

„Policja pod TK od wielu godzin działała profesjonalnie i spokojnie. Nie eskaluje, dba o bezpieczeństwo i porządek publiczny” – napisał minister.

Kierwiński zaapelował o docenienie pracy policjantów. Jego wpis opisała Wirtualna Polska w materiale opublikowanym o godz. 8.06.

Nawrocki zapowiedział pilne konsultacje

Spór zaostrzył się po piątkowej informacji o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego. Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła przejęcie obowiązków związanych z kierowaniem instytucją. Dotychczasowe kierownictwo Trybunału zakwestionowało legalność tych działań.

Nawrocki, który przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Polski, po nocnej wizycie w TK zapowiedział pilne konsultacje z przedstawicielami sił parlamentarnych. W oświadczeniu ocenił wydarzenia jako naruszenie porządku konstytucyjnego i wezwał do wycofania z terenu Trybunału sił skierowanych tam przez rząd.

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