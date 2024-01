Burzliwe obrady

Żony Wąsika i Kamińskiego w Sejmie! Zostały przywitane z mównicy

Żona Mariusza Kamińskiego i żona Macieja Wąsika pojawiły się w Sejmie. Obie zasiadły na sejmowej galerii, by z góry patrzeć na to, co dzieje się na sali plenarnej. Barbara Kamińska i Roma Wąsik zostały powitane przez posła Mariusza Błaszczak z PiS.