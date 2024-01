Żony Wąsika i Kamińskiego napisały do Bodnara. Czy "dożyją wolności"? "Mamy wątpliwości"

Z naszych informacji wynika, że minister Adam Bodnar, w porozumieniu z premierem Donaldem Tuskiem, podjął już decyzję w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Mimo wniosku prezydenta o przerwę w wykonywaniu kary, Prokurator generalny nie otworzy cel, w których przebywają i prowadzą głodówkę politycy PiS. Bodnar chce przekazać możliwie szybko sprawę w ręce prezydenta. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu na biurko Andrzeja Dudy trafią zatem potężne, niemal 50- tomowe akta sprawy skazanych byłych ministrów, razem ze stanowiskiem prokuratora generalnego. - Rolą prokuratora generalnego nie jest wypuszczanie przestępców z więzienia, ale łapanie takich osób – usłyszeliśmy w ministerstwie sprawiedliwości. WIĘCEJ: Klamka zapadła w sprawie Kamińskiego i Wąsika. Poznaliśmy decyzję prokuratora generalnego

Wieści te najwyraźniej dotarły do żon Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, które wysłały pismo do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Wzywają w nim do "natychmiastowego przekazania akt prezydentowi Andrzejowi Dudzie, bez wydawania w tej sprawie opinii". Wyrażają w nim wyraźne zaniepokojenie stanem zdrowia swoich mężów i mówią wprost o „zagrożeniu życia”!

- W obawie o stan zdrowia i zagrożenie życia posłów na Sejm RP Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ich żony apelują do ministra Adama Bodnara o natychmiastowe przekazanie dokumentów ułaskawieniowych do prezydenta Andrzeja Dudy - przekazał Komitet Obrony Więźniów Politycznych w serwisie X.

- Minęło już ponad 7 dni od czasu naszego spotkania, w czasie którego prosiłyśmy o jak najszybsze uwolnienie naszych mężów, objętych przez Pana Prezydenta RP procedurą ułaskawieniową. Przyszłyśmy do Pana kierowane przede wszystkim obawa o zdrowie i życie naszych mężów, Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wasika. Niestety nasza prośba nie spotkała się z Pańską przychylnością. Do dziś nie widzimy również żadnych efektów podejmowanych przez Pana działań. Widzimy natomiast obstrukcje, którą trudno traktować inaczej niż kolejną szykanę i działania motywowane politycznie - czytamy w opublikowanym liście.

- Nie widać Pana woli działania, choć to na Panu ciąży w tej chwili odpowiedzialność za życie i zdrowie naszych mężów, ludzi piastujących w ostatnich latach kluczowe w Polsce funkcje. Z każdym dniem prowadzonego przez nich protestu głodowego ich stan się pogarsza. Widząc Pana podejście do tej sprawy mamy coraz poważniejsze wątpliwości, czy nasi mężowie dożyją wolności - podkreśliły wyraźnie i stanowczo.

- Według doniesień mediów, podjął Pan już ostatecznie decyzje o tym, by nie uwalniać naszych mężów z wiezienia na czas procedury ułaskawieniowej. Jest rzeczą oburzającą, że w tak ważnej sprawie, budzącej realne zaniepokojenie społeczne, nie wypełnia Pan swoich powinności należycie. Ponadto, Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny nie posiada żadnych kompetencji, by podejmować decyzje o ułaskawieniu lub ja odrzucać - napisały.

- Wzywamy zatem Pana do natychmiastowego przekazania akt sprawy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, bez wydawania opinii w tej sprawie, do czego nie obligują Pana przepisy prawa. Pozwoli to Panu Prezydentowi podjąć ostateczna decyzje. Przeciąganie przez Pana tej sprawy może spowodować, że przejdzie Pan do historii jako człowiek, który doprowadził do tragedii i śmierci osób ułaskawionych przez Prezydenta RP - dodały na koniec.

