W takich warunkach żyje w więzieniu Mariusz Kamiński. Kolega ujawnia szczegóły

Mariusz Kamiński już od ponad tygodnia przebywa w areszcie śledczym. Najpierw trafił do zakładu na Grochowie w Warszawie, gdzie szybko podjął decyzję o podjęciu protestu głodowego. Polityk został przetransportowany do placówki w Radomiu, gdzie znajduje się przywięzienny szpital. W jakich warunkach żyje obecnie?

Rąbka tajemnicy uchylił Jarosław Sellin z PiS. Polityk stwierdził, że Mariusz Kamiński nie zamierza rezygnować z protestu głodowego. - Wiadomo, że całe życie jest wojownikiem o dobre życie i jedyny instrument walki o sprawiedliwość, jaki mu pozostał, to ten strajk głodowy. Więc on z tego nie zrezygnuje – mówił w rozmowie z portalem gazeta.pl

Według relacji partyjnego kolegi skazanego, jego kondycja fizyczna miał się pogorszyć od momentu trafienia do więzienia. Zdradził też, że ten nadal może chodzić w swoich ubraniach i przyjmuje swoje lekarstwa. Co więcej, Mariusz Kamiński ma możliwość oddawania się niezdrowemu nałogowi – pali papierosy, które stanowią jego słabość według Jarosława Sellina.

Skazany polityk nie zaprzestał palić nawet mimo tego, że miał trafić do celi szpitalnej. - Mariusz Kamiński został osadzony w celi szpitalnej, ze względu na jego decyzję o podjęciu strajku głodowego. Myślę, że tam są trochę lepsze warunki niż w normalnych celach. Dopytywaliśmy się, czy dostaje zgrzewki wody, czy musi pić wodę z kranu, na szczęście dostaje wodę – opisywał Jarosław Sellin.

- Jeśli chodzi o kondycję psychiczną, komunikację z nimi, to jest ona dobra. Mariusz Kamiński jest spokojny, dobrze się z nim współpracuje, jak to określają doświadczeniu funkcjonariusze służby więziennej. Pod względem fizycznym, już pierwsze efekty strajku głodowego, ich zdaniem, widać – dodał.

Funkcjonariusze mieli prosić bliskich Mariusza kamińskiego, by przekonali go do rezygnacji ze strajku głodowego, ci jednak mieli stwierdzić, że polityk na pewno nie zrezygnuje ze swojego postanowienia.

W naszej galerii zobaczysz, gdzie przebywa Mariusz Kamiński:

Sonda Czy twoim zdaniem Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik słusznie trafili do więzienia? Tak Nie Nie wiem