Żona Zbigniewa Ziobry podjęła ważną decyzję. Odchodzi z zarządu

Patrycja Kotecka, prywatnie żona ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, podjęła decyzję o odejściu z zarządu powodowana prywatnymi powodami. Stawia przede wszystkim na swój rozwój. - Planuję dokończyć doktorat i skupić się bardziej na pracy naukowej, co jest trudne do pogodzenia z licznymi obowiązkami w zarządzie Towarzystwa Ubezpieczeń LINK4 – powiedziała w rozmowie z portalem w gospodarce.pl. Nie rezygnuje jednak z pracy w firmie. Nadal będzie pełniła funkcję Dyrektora Pionu Marketingu. Warto zaznaczyć, ze od momentu, w którym objęła to stanowisko w 2016 roku, jej zespół wiele razy został nagrodzony Effie Awards za efektywne kampanie reklamowe, a Link4 pozostaje jedną z trzech najbardziej rozpoznawalnych marek ubezpieczeniowych.

Przy okazji warto dodać, że Patrycja Kotecka na początku kariery zawodowej pracowała w mediach. Była dziennikarką w „Super Expressie”, a następnie w „Życiu Warszawy”, gdzie została wyróżniona tytułem Dziennikarki Roku. Pracowała także TV4 oraz w TVP, gdzie pracowała jako autorka reportażów i wydawczyni programów publicystycznych.

