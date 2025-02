Wybory prezydenckie

Żona Trzaskowskiego na traktorze. Zobacz ZDJĘCIA z przejażdżki

Rafał Trzaskowski opublikował w mediach społecznościowych filmik, którego główną bohaterką jest jego żona. Na nagraniu widzimy jak Małgorzata Trzaskowska prowadzi sporych rozmiarów traktor. "Zawsze zastanawiałem się po co Gośce prawo jazdy na traktor. No to już wiem" - stwierdził zawadiacko obecny prezydent Warszawy, kandydat PO na prezydenta Polski.