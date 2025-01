Zobacz, jak Karol Nawrocki pędzi do wyborców: "Jeśli doszło do wykroczenia z góry przepraszamy"

Wyraźnie przekroczyli prędkość

Do wyborów zostały jeszcze cztery miesiące, ale kandydaci na prezydenta już teraz walczą o każdy głos. Dziennie potrafią odbyć nawet cztery spotkania w czterech różnych miejscowościach, co z pewnością wymaga nie lada logistycznej sprawności. To także potężna presja czasu. Minionej niedzieli Karol Nawrocki (42 l.) wystąpił w Słupsku, Lęborku i Wejherowie, a w Redzikowie miał konferencję prasową. Między spotkaniami przemieszczał się czarną limuzyną w towarzystwie trzech innych aut. Na zarejestrowanych przez nas nagraniach widać, że na odcinkach z ograniczeniem prędkości do 50 km/h kolumna mknęła momentami niemal 30 km/h szybciej.

Uczulimy naszych kierowców

O karygodne i niebezpieczne zachowanie na drodze pomiędzy Redzikowem i Lęborkiem zapytaliśmy Emilię Wierzbicki (32 l.). - Kandydat ani sztabowcy nie prowadzą auta. Nie wiemy, z jaką prędkością poruszały się pojazdy. Jeśli doszło do wykroczenia, przyjmujemy jego wszelkie konsekwencje i z góry przepraszamy. Uczulimy też kierowców, by tego typu sytuacje sie nie powtarzały. - tłumaczy kandydata jego rzeczniczka.

