Zobacz, czy nie zabraknie twoich leków w aptekach! Ministerstwo uszczelnia system

Ministerstwo Zdrowia aktualizuje listę leków, których nie można wywozić za granicę, obejmującą rekordowe 277 pozycji.

Na liście znajdują się kluczowe preparaty dla diabetyków (np. Ozempic, insuliny) oraz pacjentów neurologicznych i psychiatrycznych.

Sprawdź, jakie jeszcze leki są zagrożone brakiem dostępności i dlaczego ta lista jest najdłuższa w historii.

Jest nowa lista antywywozowa leków

Lista antywywozowa jest aktualizowana co dwa, trzy miesiące. Aktualna, obowiązująca od 30 października jest dłuższa od ostatniej (z sierpnia) o 8 pozycji. Jednym z leków, których jest obecnie niewiele na rynku, jest semaglutyd, znany pod nazwą Ozempic – stosowany nie tylko w leczeniu cukrzycy typu 2, ale także w terapii otyłości. Podobny problem dotyczy dulaglutydu (Trulicity), który cieszy się dużą popularnością wśród pacjentów ze względu na wygodną formę podania raz w tygodniu. Zagrożona jest również dostępność kilku rodzajów insuliny, takich jak Toujeo, Tresiba, Humulin, Abasaglar, Actrapid i Apidra.

Zobacz czego dokładnie brakuje w polskich aptekach

Brakuje także leków neurologicznych i psychiatrycznych, w tym paliperydonu (Xeplion, Trevicta), stosowanego w terapii schizofrenii, oraz kwasu walproinowego (Depakine), który pomaga w leczeniu padaczki i choroby afektywnej dwubiegunowej. W aptekach coraz trudniej znaleźć wziewne preparaty dla osób z astmą i POChP – tiotropium (Spiriva) oraz budesonid z formoterolem (Symbicort) są kluczowe dla utrzymania stabilności oddechowej u pacjentów w podeszłym wieku. Niepokój budzi też ograniczona dostępność szczepionek Gardasil 9 przeciw HPV oraz Shingrix, zalecany osobom po 50. roku życia w profilaktyce półpaśca.

Co zrobić, jeśli Twój lek jest na liście antywywozowej?

Choć lista nie oznacza natychmiastowego braku leku w aptece, warto:

* Sprawdzić dostępność online – np. przez serwisy typu GdziePoLek.pl

* Skonsultować się z lekarzem – w razie problemu z dostępnością może przepisać zamiennik

* Zgłosić braki – do GIF przez formularz na stronie gov.pl/gif

