Zniknęło nazwisko Hołowni! Polska 2050 miała być "2K50", ale wybrano coś innego. Dlaczego?

Polska 2050 zmienia nazwę, usuwając nazwisko Szymona Hołowni i dodając "Rzeczpospolitej Polskiej".

Nowa nazwa ma podkreślać ogólnopolski charakter partii, co zostało zatwierdzone jednogłośnie przez zjazd.

Zmiana ma na celu uniknięcie personalnych skojarzeń i może otworzyć partię na powroty dawnych członków.

Co oznacza to dla przyszłości ugrupowania i czy wpłynie na jego pozycję na scenie politycznej?

Dlaczego zmieniono nazwę?

Decyzja o usunięciu nazwiska Szymona Hołowni z oficjalnej nazwy partii nie była przypadkowa. Jak wyjaśnił Jan Szyszko z Polski 2050 RP w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, motywacją było jasne przesłanie.

"Uważam, że zamiana nazwiska założyciela partii na nazwę państwa, dla którego ta partia istnieje, jest chyba najbardziej zrozumiała i najlepsza" – tłumaczył polityk.

To symboliczny gest, który ma podkreślać ogólnopolski, a nie personalny charakter ugrupowania. Szyszko dodał, że proces decyzyjny był przemyślany.

"Mieliśmy kilka scenariuszy, które rozważaliśmy przy rebrandingu. Decyzje ostatecznie podjął zjazd, który odbył się tuż przed kongresem" – mówił, zaznaczając, że nowa nazwa została zatwierdzona jednogłośnie.

To wskazuje na szerokie poparcie dla tej zmiany wewnątrz ugrupowania.

Koniec z "2K50"?

W mediach pojawiały się doniesienia, między innymi Mai Wójcikowskiej z TVN24, o przygotowaniach do wprowadzenia skróconej nazwy "2K50" i związanych z nią gadżetów, takich jak koszulki. Jan Szyszko odniósł się do tych spekulacji.

"Ten pomysł to był jeden z rozważanych scenariuszy, natomiast ja nie wiem o żadnych koszulkach" – powiedział Szyszko.

Oznacza to, że partia zdecydowała się na bardziej formalną i pełną nazwę, rezygnując z potencjalnie bardziej młodzieżowego i nieformalnego skrótu.

A co z "Ryszardem Petru"?

Nowa nazwa partii, a zwłaszcza skrót "RP", wywołała pewne złośliwe komentarze, sugerujące, że może on być rozwijany jako "Ryszarda Petru". Jan Szyszko stanowczo odciął się od tych insynuacji.

"Zdecydowanie nie jest to partia Ryszarda Petru i nie utożsamia się z poglądami Ryszarda Petru" – podkreślił Szyszko.

To jasne stanowisko ma na celu uniknięcie nieporozumień i odgraniczenie się od wcześniejszych skojarzeń politycznych.

Czy szykują się powroty do partii?

W kontekście zmian Jan Szyszko zasugerował również, że niektórzy członkowie koła parlamentarnego Centrum "przejawiają zainteresowanie" powrotem do Polski 2050 RP. Chociaż polityk nie ujawnił żadnych nazwisk, taka deklaracja może wskazywać na potencjalne przetasowania na scenie politycznej i wzmocnienie szeregów ugrupowania po niedawnym rozłamie. Nowa nazwa, bardziej uniwersalna i mniej związana z konkretną osobą, może być próbą otwarcia się na szersze grono polityków i wyborców.

Express Biedrzyckiej - Paweł Kowal