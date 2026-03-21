Szok w Polsce 2050! Hołownia oddaje władzę, partia ma nową nazwę

Polska 2050 zmienia nazwę na Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej, symbolicznie odchodząc od personalnego charakteru ugrupowania, by podkreślić państwowy wymiar.

Partia skupi się na wspieraniu klasy średniej, obiecując m.in. poprawę warunków życia oraz dostępność pracy poza dużymi miastami.

Kluczowym elementem programu jest podniesienie drugiego progu podatkowego do co najmniej 140 tys. zł, mające odciążyć klasę średnią.

Zmiana nazwy i programu zapowiada nowy etap dla ugrupowania.

Zmiana nazwy Polska 2050 – nowy etap ugrupowania

Podczas Kongresu Nowego Otwarcia w Warszawie ogłoszono, że dotychczasowa Polska 2050 Szymona Hołowni przyjmuje nową nazwę – Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. Decyzję przedstawiła przewodnicząca partii, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, podkreślając symboliczne odejście od personalnego charakteru ugrupowania.

W wydarzeniu uczestniczyło kilkuset działaczy z całej Polski. Liderka ugrupowania podziękowała Szymonowi Hołowni za stworzenie i wieloletnie prowadzenie partii, przypominając, że jego nazwisko było dotąd częścią jej tożsamości. Jak zaznaczyła, zmiana ma podkreślać szerszy, państwowy charakter formacji i jej ambicje polityczne.

Słowa do Hołowni i nowa tożsamość partii

W trakcie wystąpienia Pełczyńska-Nałęcz zwróciła się bezpośrednio do byłego lidera:

- "Podjęliśmy decyzję, twoje nazwisko jest już tylko twoje. Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej to jest od dzisiaj nazwa naszej partii".To symboliczne rozdzielenie ma być początkiem nowego etapu, w którym ugrupowanie stawia na bardziej kolektywne przywództwo i wyraźniejsze określenie swojego programu.

Program Polska 2050 – klasa średnia i rynek pracy

Jednym z głównych elementów zaprezentowanych podczas kongresu były założenia programowe. Liderka podkreśliła, że ugrupowanie chce stać się „lobbystą klasy średniej” i skoncentrować się na poprawie warunków życia tej grupy.

- "Płaca, praca i mieszkania - to jest trójca bezpiecznej codzienności Polski 2050" - mówiła.Szczególny nacisk położono na rynek pracy poza największymi miastami. Jak zaznaczyła, dostęp do zatrudnienia powinien być równomierny w całym kraju. Praca musi być dostępna w całej Polsce, a nie tylko w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.Wśród konkretów znalazła się zapowiedź zmian podatkowych. Partia chce odciążyć klasę średnią poprzez podniesienie drugiego progu podatkowego przynajmniej do 140 tysięcy zł.Propozycja ta ma być jednym z kluczowych elementów programu gospodarczego ugrupowania i odpowiedzią na rosnące koszty życia.

2026_03_20