Znany polityk PSL zginął w koszmarnym wypadku. Poruszające pożegnanie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza

Śmiertelny wypadek polityka PSL

Do wypadku z udziałem Mariana Tokarskiego doszło w sobotę ok. godz. 14.30 w powiecie biłgorajskim, na drodze pomiędzy miejscowościami Majdan Nowy a Markowicze. Samochód osobowy marki renault z nieustalonych przyczyn zjechał tam na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo ciężarówką. Za kierownicą osobowego auta siedział właśnie działacz PSL. Na miejsce przybyły dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze z Biłgoraja, a także strażacy z oddziałów OSP w Księżpolu i Rogalach i pogotowie ratunkowe. Rozdysponowano tam również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował rannego polityka do szpitala. Jego życia niestety nie udało się jednak uratować. Marian Tokarski zmarł w niedzielę w wieku 75 lat.

- W wyniku zderzenia, 75 letni mieszkaniec gminy Biszcza, z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń zmarł - przekazała młodszy aspirant Małgorzata Skowrońska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.

Pożegnanie wicepremiera

O śmierci Tokarskiego poinformował m.in. wicepremier i lider ludowców. - W sobotę zginął Marian Tokarski. Wieloletni samorządowiec, starosta biłgorajski, ludowiec. Oddany swojej małej ojczyźnie, gotowy nieść pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Rodzinie oraz bliskim składam najszczersze kondolencje - napisał na platformie X.

W sobotę zginął Marian Tokarski. Wieloletni samorządowiec, starosta biłgorajski, ludowiec. Oddany swojej małej ojczyźnie, gotowy nieść pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Rodzinie oraz bliskim składam najszczersze kondolencje 🕯️ pic.twitter.com/Pt21nz4E5v— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 4, 2024

Kim był Marian Tokarski?

Marian Tokarski był wieloletnim działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 1995 r. kierował Urzędem Rejonowym w Biłgoraju. Cztery lata później został zatrudniony w Starostwie Powiatowym w tym samym mieście. Początkowo kierował tam Wydziałem Organizacyjnym, następnie został członkiem zarządu powiatu. W latach 2010-2016 był starostą biłgorajskim. Prywatnie był mężem byłej posłanki PSL Genowefy Tokarskiej.