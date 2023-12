Znany ksiądz oburzony wybrykiem Brauna w Sejmie: „To zachowanie było obrzydliwe”!

Ostatni wyczyn posła Konfederacji wzbudził wiele emocji wśród internautów w Polsce, ale i na całym świecie! Słyszy się zarówno słowa aprobaty, jak i ostrej krytyki pod jego adresem. Ksiądz Isakowicz-Zaleski na antenie "Super Expressu" nie ukrywał swojej dezaprobaty dla Grzegorza Brauna. Jego zdaniem polityk tym zachowaniem strzelił sobie w stopę.

- Jestem oczywiście bardzo tym zasmucony, bo w ten sposób nie rozwiązuje się problemów. Jeżeli pan poseł chciał w ten czy inny sposób wyrazić swoją opinię w sprawie Chanuki to powinien to zrobić z trybuny sejmowej. Od tego jest właśnie trybuna sejmowa, gdzie może się wypowiedzieć, może złożyć interpelację poselską, może nawet zbierać podpisy innych posłów. Natomiast to teatralne zachowanie było obrzydliwe – oznajmił Isakowicz-Zaleski.

Ksiądz, który sam regularnie odbywa szkolenia BHP w placówkach swoich wychowanków oburzył się także sposobem użytkowania gaśnicy przeciwpożarowej przez posła Grzegorza Brauna. Bo jego zdaniem, tak nie powinno się jej używać!

- Robił to w sposób nieprofesjonalny. Nie wiem czy w ogóle zdawał sobie sprawę jak się używa gaśnicy proszkowej – pouczał duchowny. I dodał, że trzeba brać pod uwagę to, że nawet - jeżeli się ma rację - to nie można w ten sposób postępować. „Powinien powiedzieć przepraszam”!

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie wydarzeń w Sejmie z udziałem posła Brauna.

Wieczorny Ekspress Isakowicz Zalewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.