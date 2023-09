Wybory 2023. Marek Jakubiak kandydatem z listy PiS do Sejmu

Marek Jakubiak nie owija w bawełnę i szczerze przyznaje, że formacja Kukiz '15 straciła już swoją szansę na samodzielną walkę na scenie politycznej. - Sytuacja jest taka jaka jest. W tym dwubiegunowym świecie trzeba wybrać PiS, albo PO. Dla mnie ta decyzja jest oczywista. Nie wahałem się ani chwili - twierdzi polityk. Jakubiak dodaje, że od lat interesuje się husarią. Porównuje ideały PiS do naszej słynnej wojskowej formacji. - Husaria to potęga Rzeczypospolitej. PiS idzie w tym samym kierunku. W kierunku Rzeczypospolitej, która jest zbrojna, bogata siłą swoich obywateli i podziwiana na całym świecie - rozmarzył się kandydat na posła. - Jak będzie trzeba to ruszę na Donalda Tuska - dodaje przedsiębiorca. Jakubiak jest kojarzony z Ciechanowem z racji piwa, które produkuje, ale jak nam mówi, od zawsze jest warszawiakiem. - Moje miejsce na świecie to jest Warszawa. Mam nadzieję, że sąsiedzi, rodzina, ale też przyjaciele, będą na mnie głosować - słyszymy.

Marek Jakubiak był już posłem w latach 2015 - 2019. Należał wtedy do klubu Kukiz'15. W 2020 roku stratował w wyborach prezydenckich. W pierwszej turze otrzymał 33 652 głosy, co stanowiło 0,17%. Zajął ósme miejsce spośród jedenastu kandydatów.

