Znamy skład nowego rządu Morawieckiego. Sensacyjne nazwisko! Nagły zwrot akcji

Nowy rząd Mateusza Morawieckiego - bo to obecny premier otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudę misję stworzenia rządu - ma zostać zaprzysiężony w poniedziałek, 27 listopada, w Pałacu Prezydenckim. Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, do których dotarliśmy, szykuje się sensacja. Dlaczego? W nowym rządzie premiera Morawieckiego ma się znaleźć Mariusz Błaszczak, do tej pory szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Co ciekawe w mediach pojawiały się doniesienia, że minister Błaszczak w nowym rządzie się nie znajdzie, jednak jak widać sprawa wygląda inaczej.

Z informacji "Super Expressu" wynika też, że do rządu wraca po przerwie Danuta Dmowska-Andrzejuk, która już była ministrem sportu. W 2019 roku prezydent Duda powołując byłą utytułowaną polską szpadzistkę na ministra mówił: - Jestem przekonany, że młode spojrzenie Pani Minister, takie śmiałe widzenie nowoczesnego rozwoju, jaki jest potrzebny sportowi w każdej jego dziedzinie i w każdym jego calu, tutaj z pewnością będzie doskonale realizowane.

Przypomnijmy, że 13 listopada, w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję Rady Ministrów, a następnie desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera. Jak wynika z przepisów, wciągu 14 dni prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów i pozostałych członków rządu i odbiera od nich przysięgę - termin na to upływa w poniedziałek, 27 listopada. Następnie premier w ciągu 14 dni przedstawia Sejmowi tzw. exposé z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

