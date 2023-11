Od czasów AWS i końca lat 90-tych władzy w Polsce nie sprawowała tak szeroka koalicja. Skład rządu musi zatem oddawać nie tylko podział na Koalicję Obywatelską, PSL, Polskę 2050 i Lewicę, ale też frakcyjne podziały w każdej z tych formacji. - Donald Tusk oddał mniej istotne dla siebie resorty, oddał to co musiał, ale najważniejsze ministerstwa trzyma w swoich rękach – wyjaśnia nam politolog dr Sergiusz Trzeciak. Do rządu wracają więc starzy druhowie byłego szefa Rady Europejskiej. To między innymi Tomasz Siemoniak (56 l.), Bartłomiej Sienkiewicz (62 l.), czy Radosław Sikorski (60 l.). Są też liderzy Inicjatywy Polskiej i Nowoczesnej, wchodzących w skład KO, czyli Barbara Nowacka (48 l.) i Adam Szłapka (39 l.). - Najbardziej zaskakuje bardzo mała liczba kobiet. Z takiego rozkładu płci środowiska feministyczne chyba nie będą zadowolone – mówi dr Bartosz Rydliński. Politolog zwraca jeszcze uwagę na obecnych w nowej ekipie bohaterów tzw. afery taśmowej. - Bartłomiej Sienkiewicz i Radosław Sikorski pokazują, że można być nagranym w restauracji „Sowa i Przyjaciele”, a mimo to mieć nadal polityczną przyszłość – odnotowuje Rydliński.

Z kolei jeden z polityków PO, pragnący zachować anonimowość, mówi nam, że nowa Rada Ministrów będzie ekipą zderzaków. - Przed nami trudny czas sprzątania po PiS-ie. To nie będą wyłącznie popularne decyzje, dlatego pierwszych zmian można się spodziewać już nawet za pół roku - słyszymy w PO. Warto jednak pamiętać, że to ciągle nieoficjalny skład rządu, a Donald Tusk zapowiedział, że wszystkich ministrów przedstawi dopiero w Sejmie. - Nie chcę w żaden sposób dotknąć koalicjantów i wychodzić przed szereg – mówił Donald Tusk.

Donald Tusk - premier

Władysław Kosiniak-Kamysz - wicepremier, minister obrony narodowej

Krzysztof Gawkowski - wicepremier, minister cyfryzacji

Minister sprawiedliwości - Adam Bodnar.

Minister spraw zagranicznych - Radosław Sikorski,

Minister do spraw Unii Europejskiej - Adam Szłapka,

Minister spraw wewnętrznych i administracji - Marcin Kierwiński,

Koordynator służb specjalnych - Tomasz Siemoniak,

Minister kultury i dziedzictwa narodowego - Bartłomiej Sienkiewicz,

Minister finansów - Andrzej Domański,

Minister aktywów państwowych - Borys Budka,

Minister sportu i turystyki - Sławomir Nitras,

Minister edukacji - Barbara Nowacka,

Minister zdrowia - Izabela Leszczyna,

Minister infrastruktury - Dariusz Klimczak,

Minister rozwoju i technologii - Krzysztof Hetman,

Minister rolnictwa i rozwoju wsi - Czesław Siekierski,

Minister klimatu i środowiska - Paulina Hennig-Kloska,

Minister funduszy i polityki regionalnej - Katarzyna Pełczyńska - Nałęcz,

Minister rodziny i polityki społecznej - Agnieszka Dziemianowicz - Bąk,

Minister nauki i szkolnictwa wyższego - Karolina Zioło - Pużuk.

R. CZARNECKI: MISJA MORAWIECKIEGO JEST SKRAJNIE TRUDNA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.