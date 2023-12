Znamy listę wiceministrów w nowym rządzie! Wśród nich Gajewska i Kołodziejczak

co dalej?

W środę 13 grudnia 2023 roku odbyło się zaprzysiężenie nowego rządu Donalda Tuska, a niedługo potem zaczęto powoływanie nowych wiceministrów. Wśród nich znalazło się wiele nazwisk, które doskonale kojarzą nawet mniej uważni obserwatorzy polskiej polityki.

Zaskoczeniem nie będzie fakt, że Michał Kołodziejczak z Agrounii (który wszedł do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej) został wiceministrem rolnictwa. Choć cały czas nie ma komunikatu w resorcie, to zapowiedział to Donald Tusk w swoim exposé. Również sam poseł napisał o tym na Twitterze.

Ministerstwo edukacji. Wśród nazwisk Katarzyna Lubnauer

Jak poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka, sekretarzami stanu w resorcie zostaną: Katarzyna Lubnauer z KO, Joanna Mucha z Polski 2050, Henryk Kiepura z PSL, a także dwie osoby spoza Sejmu. Są nimi Paulina Piechna-Więckiewicz, która startowała w wyborach z ramienia Nowej Lewicy, ale nie uzyskała mandatu oraz Izabela Ziętka, Skarbnik Regionu Lubuskie Południe w Polsce 2050.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powołana Joanna Scheuring-Wielgus

Do ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego powołano na wiceministrów Joannę Scheuring-Wielgus z Lewicy, Bożenę Żelazowską z PSL, Andrzeja Wyrobca z Koalicji Obywatelskiej i Martę Cienkowską z Polski 2050.

Wiceministrowie obrony narodowej

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nominował na sekretarzy stanu Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej i Pawła Bejdę z PSL.

Aleksandra Gajewska w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej

Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej została wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej. Resort argumentował jej wybór aktywną walką o czyste powietrze, tworzenie nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach, a także planowanie rozbudowy infrastruktury drogowej oraz komunikacji miejskiej.

Do Ministerstwa Klimatu i Środowiska trafili nowi wiceministrowie, w tym Miłosz Motyka

Powołana w środę minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska powołała na funkcję sekretarza w resorcie Urszulę Zielińską z partii Zielonych (starowała z list Koalicji Obywatelskiej). Powołane na wiceministra zostały także osoby, które startowały w wyborach, ale nie dostały się do Sejmu w tym rzecznik PSL Miłosz Motyka, Anita Sowińska z Nowej Lewicy i Mikołaj Dorożała z Polski 2050.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oto nowi wiceministrowie

Jak podało MSWiA, nowy szef resortu Marcin Kierwiński wręczył nominacje na sekretarzy stanu: Czesław Mroczek poseł Koalicji Obywatelskiej, który będzie odpowiadał za nadzór nad Policją, Wiesław Szczepański z Nowej Lewicy, Tomasz Szymański z Koalicji Obywatelskiej, a także wiceminister wybrany spoza Sejmu, Wiesław Leśniakiewicz, były komendant komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i były szef Obrony Cywilnej Kraju.

Radosław Sikorski wybrał wiceministrów spraw zagranicznych

Nowy szef MSZ Radosław Sikorski zapowiedział, że poprosił o powrót do resortu byłego ambasadora przy NATO w Waszyngtonie Roberta Kupieckiego, oraz byłego ambasadora przy UE Marka Prawdę.

Wiceministrowie w resorcie sprawiedliwości

Nowy minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział, że nowymi sekretarzami stanu będą Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Śmiszek z Lewicy oraz dwóch kandydatów spoza Sejmu: Maria Ejchart-Dubois (aktywistka na rzecz Praw Człowieka) i Zuzanna Rudzińska-Bluszcz (w latach 2015–2021 główna koordynatorka ds. strategicznych postępowań sądowych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich).

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury powołało na sekretarza stanu Arkadiusza Marchewkę z Koalicji Obywatelskiej, który już trzecią kadencję pełni mandat poselski.

Ministerstwo Infrastruktury powołało na sekretarza stanu Arkadiusza Marchewkę z Koalicji Obywatelskiej, który już trzecią kadencję pełni mandat poselski. border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Wyświetl ten post na Instagramie</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/C01399lIUCC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Post udostępniony przez Aleksandra Gajewska (@jasnezegajewska)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Dziś już oficjalnie zaczynam pracę jako Sekretarz Stanu (wiceministra) w @MEIN_GOV_PL (obecnie MEN)Trzymajcie kciuki!#PolskaWNaszychSercach pic.twitter.com/bWCkyrw4up— Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) December 14, 2023

Dzisiaj odebraliśmy nominacje od Premiera Donalda Tuska i Ministra Bartłomieja Sienkiewicza na Wiceministrów Kultury.👍Będę zajmować się Dep. Mecenatu Państwa i Dep. Funduszy i Spraw Europejskich. Podlega mi rownież kilka instytucji państwowych.Jest co robić. I like it! 💪 pic.twitter.com/BGD8hUCmqt— J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) December 14, 2023

Pierwszy raz w @MRiRW_GOV_PL. Ciągle po tej samej stronie💚 choć razem w innej roli.Do roboty! pic.twitter.com/tYtHRE8g1g— Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) December 13, 2023

Dziś zaczynam swoją misję jako wiceminister sprawiedliwości ⚖4 lata temu rozpocząłem walkę o sprawiedliwą i praworządną Polskę. Byłem na pierwszej linii frontu kiedy PiS przeprowadzał zamach na wolne sądy ✊Teraz biorę odpowiedzialność za naprawę zniszczeń PiS! Zwyciężymy ❤ pic.twitter.com/2ynmvvQCVY— Krzysztof Śmiszek (@K_Smiszek) December 13, 2023

