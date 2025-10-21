Znamy cel 34. finału WOŚP! Na co tym razem trafią środki ze zbiórki?

34. Finał WOŚP, który odbędzie się 25 stycznia 2026 roku, skupi się na wsparciu gastroenterologii dziecięcej, czyli leczeniu chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Fundacja WOŚP planuje zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla 16 klinik gastroenterologicznych w całej Polsce, wspierając diagnostykę i terapię chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

Poprzedni, 33. Finał WOŚP, zebrał ponad 289 milionów złotych, które przeznaczono na zakup sprzętu medycznego do leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi.

Prezes Fundacji WOŚP, Jerzy Owsiak, poinformował we wtorek w Łodzi o wyborze gastroenterologii dziecięcej jako celu nadchodzącego Finału. Podkreślił on, że jest to obszar medycyny, który, podobnie jak onkologia, wymaga dostępu do najnowocześniejszych technologii.

- Gastroenterologia dziecięca, choroby przewodu pokarmowego to dziedzina, w której tak jak w onkologii, potrzeba najnowocześniejszego, innowacyjnego sprzętu. Ten sprzęt, który będziemy kupować będzie z pewnością sprzętem najwyższej jakości służącym zarówno do diagnostyki, jak i do leczenia chorób przewodu pokarmowego. Nad tym tematem się pochyliliśmy, rozeznaliśmy i chcemy dotrzeć do wszystkich szpitali, wszystkich miejsc, które dbają o zdrowe brzuszki naszych dzieci – powiedział.

Fundacja zamierza zakupić sprzęt najnowszej generacji, który będzie wspierał zarówno procesy diagnostyczne, jak i terapeutyczne. Wiceprezes WOŚP, prof. Bohdan Maruszewski, wyjaśnił, że wsparcie Fundacji obejmie 16 klinik gastroenterologicznych w całej Polsce. Zaznaczył jednak, że nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci trafi do znacznie większej liczby oddziałów, gdzie leczeni są mali pacjenci. Oznacza to, że pomoc dotrze do szerokiego grona placówek medycznych w całym kraju.

Sukces poprzedniego Finału

Poprzedni, 33. Finał WOŚP, zakończył się z imponującym wynikiem 289 milionów 68 tysięcy 47 złotych i 77 groszy. Celem tamtej zbiórki był zakup sprzętu medycznego do skuteczniejszego i szybszego leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi. Fundacja zadeklarowała wsparcie dla 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, pięciu ośrodków neurochirurgii onkologicznej, sześciu ośrodków chirurgii onkologicznej oraz czterech zakładów patomorfologii. Wyniki poprzedniej edycji świadczą o ogromnym zaangażowaniu społeczeństwa i efektywności działań Fundacji WOŚP.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Jerzy Owsiak:

Sonda Czy wspierasz WOŚP? TAK NIE JESZCZE NIE WIEM