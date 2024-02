Znaczące słowa ministra obrony narodowej. Świat cytuje „Super Express”!

O co chodzi?

- Zakładam każdy scenariusz, a najbardziej poważnie traktuję te najgorsze. Taka jest rola ministra obrony w sytuacji, w której się znajdujemy dzisiaj. To nie są słowa rzucane na wiatr. Staram się je bardzo ważyć, szczególnie odkąd zostałem ministrem obrony. Sytuacja na świecie jest bardzo poważna. To nie tylko Ukraina, to także obszary Morza Czerwonego i Pacyfiku. Na każdy scenariusz trzeba być przygotowanym, dlatego dokonujemy audytu, wyciągamy wnioski, uzupełniamy braki np. w sprawie uzbrojenia – mówił w rozmowie z nami wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tymczasem nasza rozmowa z szefem MON odbiła się szerokim echem nie tylko w polskich, ale i światowych mediach! „Super Express” cytują największe niemieckie dzienniki, m.in. „Bild”, „Tagesspiegel”, czy „Der Spiegel”. „Polski minister obrony mówi o przygotowaniach na rosyjski atak” – pisze magazyn „Der Spiegel”. „Bardzo poważna sytuacja” – tytułuje z kolei berliński dziennik „Tagesspiegel” nasz wywiad z Kosiniakiem-Kamyszem, przytaczając słowa ministra, który „zakłada każdy scenariusz”. Rozmowę z wicepremierem przytaczają też „Newsweek”, czy „Ukrainska Pravda”.

- To dobrze, że wasz wywiad się bardzo przebił w polskich i światowych mediach. Agresja Rosji na państwa NATO może się wydarzyć. Społeczeństwo przy tym nie ma pojęcia, co zrobić, gdyby zagrzmiały syreny – mówi nam prof. Wiesław Godzic, medioznawca.

