Zmierzch politycznej kariery Hołowni? "Może nawet odejść z polityki"

Wszedł do polityki, żeby być prezydentem

Polityczna droga Szymona Hołowni zaczęła się od kampanii i wyborów w 2020 roku. Niemal 14 proc. poparcie dało podstawę do utworzenia ruchu i partii politycznej. 32 działaczy Polski 2050 wywalczyło sejmowe mandaty, a lider tej formacji stanął na czele izby i kierował jej pracami w sposób, który szybko pokochały miliony Polaków, ale równie szybko zdążyły się nim znudzić. Powoli wypaliła się też formuła Trzeciej Drogi. Wielu posłów, szczególnie PSL, wprost mówi, że każdy powinien już pójść swoją drogą. - Szymon wszedł do polityki, żeby być prezydentem, każda inna rola miała tylko służyć osiągnięciu nadrzędnego celu – mówi nam polityk blisko współpracujący z Hołownią. Nasz rozmówca dodaje, że lider Polski 2050 może zdecydować się wkrótce nawet na najbardziej radykalne polityczne kroki. - W grę wchodzi jego odejście z polityki, włącznie ze złożeniem poselskiego mandatu. Prezydentura jest już tylko marzeniem, a za chwilę będzie się musiał wyprowadzić z gabinetu marszałka. Do tego partia ledwie trzyma się jeszcze na nogach – słyszymy od ważnego polityka obozu rządzącego. Zdaniem Janusza Kowalskiego to już zmierzch efektownej i krótkiej kariery. - Zamiast budować swoją pozycję stał się zakładnikiem Tuska licytując się na anty-PiS. Po wyborach Polska 2050 zostanie rozebrana przez Tuska, który buduje jedną listę – mówi polityk PiS.

Hołownia to walczak

Kiedy jednak pytamy Michała Gramatykę, czy to faktycznie zmierzch kariery Hołowni śmieje się i podkreśla, że co kilka miesięcy słyszy podobne proroctwa. - Został marszałkiem Sejmu, a związani z nim politycy odpowiadają za tak istotne sprawy jak klimat, unijne pieniądze czy dialog obywatelski. Daj Boże każdemu taki sukces w polityce. Hołownia to fighter. Po polsku walczak. Jest niezniszczalny – twierdzi wiceminister cyfryzacji. Z kolei Sławomir Ćwik (53 l.), poseł Polski 2050 zwraca uwagę na fakt, że lider jego formacji później niż inni ruszył do kampanijnego boju i teraz nadrabia straty. - Szybko zaczął notować znaczące wzrosty. Przekaz o jego wizji prezydentury dociera do Polaków. Do tego ma przygotowanie, ma doświadczenie i pokazał, że umie zarządzać dużą organizacją – twierdzi Ćwik. Ostatecznym testem, który pokaże w jakim miejscu jest polityczna kariera Szymona Hołowni będą oczywiście wybory prezydenckie. Jednak zdaniem politologa dr Bartosza Rydlińskiego (40 l.) nie ma jednak żadnych wątpliwości, że marszałek Sejmu nie znaczy już tyle co kilkanaście miesięcy temu. Dlaczego słabnie? - Startował kiedyś jako alternatywa dla PO-PiS-u, a przystępując do rządowej koalicji opowiedział się po stronie Platformy Obywatelskiej – mówi politolog

Dr Bartosz Rydliński, politolog 18 maja przekonamy się, czy to zmierzch kariery politycznej Szymona Hołowni. Jeżeli uzyska o połowę niższe poparcie niż pięć lat temu to będzie żółta albo i czerwona kartka od wyborców. Jego celem cały czas była prezydentura. Sam fakt, że zgodził się być marszałkiem Sejmu przez dwa lata świadczy o tym, że wierzył w transfer z Wiejskiej do pałacu przy Krakowskim Przedmieściu. Dzisiaj widać już, że to niemożliwe. Hołownia nie znaczy już tyle, co kilkanaście miesięcy temu. Wątpię, żeby PSL zerwał tę koalicję tuż po wyborach, ale zarówno Władysław Kosiniak – Kamysz jak i Donald Tusk będą na niego patrzyli jako na dużo słabszego polityka.

Dr Bartłomiej Machnik, politolog Słaby wynik podważy jego pozycję w partii, w Trzeciej Drodze i w rządzącej koalicji. Błąd został popełniony na samym początku. Szymon Hołownia zachłysnął się swoją popularnością i swoim stylem prowadzenia obrad. To było oczywiście widowiskowe, ale nie można jedynie w taki sposób budować swojej politycznej pozycji. Już wtedy rozpoczął się regres, a Hołownia nie miał go zatrzymać, bo nie miał na siebie innego pomysłu. W obozie rządzącym skupił się na odróżnieniu od Koalicji Obywatelskiej i przynajmniej na razie nie pozostawił po sobie niczego trwałego, żadnych ważnych rozwiązań, żadnej reformy.

SZYMON HOŁOWNIA I ANTONI DUDEK | DUDEK O POLITYCE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.