Polska pierwsza dama promuje profilaktykę kobiecych chorób nowotworowych. Marta Nawrocka swoimi działaniami dzieli się w mediach społecznościowych. " Dziś odwiedziłam mammobus, który stanął przy Pałacu Myślewickim w Warszawie 💗 Chcę i będę przypominać, jak ważna jest profilaktyka i regularne badania piersi - to one mogą uratować życie 🎀 Dziękuję wszystkim zaangażowanym w tę akcję – szczególnie Pani Dyrektor Łazienek Królewskich - razem możemy zrobić wiele dobrego dla zdrowia Polek!" - napisała na swoim profilu na Facebooku.

Marta Nawrocka w swojej działalności wyraźnie stawia na ochronę zdrowia. Przyjęła rolę ambasadorki kobiet chorych na raka piersi. - Z dumą przyjęłam rolę ambasadorki kobiet z rakiem piersi. Będę wspierać wszystkie inicjatywy profilaktyczne. To dla mnie oczywiste, że chcę reprezentować kobiety, które nie tylko walczą z chorobą, ale także z samotnością i niezrozumieniem. Niech ten różowy październik przyniesie nam nadzieję. Dbajmy o siebie. Badajmy się - tymi słowami Marta Nawrocka rozpoczęła przed kilkoma dniami spotkanie z Amazonkami.

Nawrocka ambasadorką

Podczas spotkania z Amazonkami Marta Nawrocka wyznała, że choć sama nie musi zmagać się z chorobą nowotworową, to ma bliskie kobiety, które spotkał taki los. - Sama nie doświadczyłam choroby nowotworowej, ale wśród moich bliskich są kobiety, które zmagały się z rakiem piersi i bardzo dobrze wiem, jak ważna jest obecność drugiego człowieka, jego wsparcie, rozmowa z nim. Dlatego będę wspierać wszystkie inicjatywy profilaktyczne - zadeklarowała.

Statystyki dotyczące raka piersi są porażające. Według statystyk medycznych, rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród kobiet w Polsce, z ponad 20 tysiącami nowych przypadków rocznie. W 2020 roku odnotowano ponad 24 tysiące zachorowań. Jest on drugą najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów u kobiet. Choroba rzadko dotyka mężczyzn, u których w 2020 roku odnotowano około 150 zachorowań. W Polsce umieralność na raka piersi jest wyższa niż średnia w UE.