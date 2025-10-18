Wicemarszałek Czarzasty uważa, że radykalizacja Kaczyńskiego i PiS ma na celu pokonanie Konfederacji, co sprzyja eskalacji nienawiści, czego przykładem jest próba rzucenia "koktajlem Mołotowa" pod biurem PO.

Czarzasty wskazuje, że brak reakcji na słowa o "chwastach" i "napalmie" ze strony PiS prowadzi do przemocy, a radykalne wypowiedzi polityków takich jak Bąkiewicz są tolerowane, bo "im to odpowiada".

Mimo napięć, Czarzasty wierzy w koalicję rządową, podkreślając pozytywny bilans po dwóch latach, w tym spadek inflacji, wzrost gospodarczy (3,5%) i odblokowanie środków z KPO.

Wśród sukcesów koalicji wymienia 12 istotnych ustaw, w tym rentę wdowią, a także zapewnia, że w ciągu najbliższych dwóch lat zostaną uregulowane kwestie związków partnerskich i aborcji

Reakcja na atak: „Nie ma zdziwienia, że padną koktajle Mołotowa”

Piątkowa próba rzucenia koktajlem Mołotowa w drzwi budynku, gdzie mieści się m.in. warszawska siedziba Platformy Obywatelskiej, wywołała falę komentarzy. Głos w sprawie zabrał wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który jednoznacznie połączył ten akt agresji z narastającą w debacie publicznej mową nienawiści. Według niego wszystko zaczyna się od słów, na które brakuje odpowiedniej reakcji.

W ocenie wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, brak reakcji na agresywną retorykę prowadzi wprost do aktów fizycznej przemocy. Wicemarszałek przywołał niedawną wypowiedź działacza Roberta Bąkiewicza podczas wiecu Prawa i Sprawiedliwości.

- „Jeżeli się nie reaguje, będąc Kaczyńskim na takie słowa, że ludzie są chwastami, jeżeli się nie reaguje na to, że na ludzi trzeba spuścić napalm, to nie ma nic dziwnego w tym, że za chwilę w wielu miejscach padną kamienie i „koktajle Mołotowa” – stwierdził Czarzasty podczas Kongresu Wojewódzkiego Nowej Lewicy w Gdańsku.

Jaki jest polityczny cel radykalizacji według Czarzastego?

Zdaniem współprzewodniczącego Nowej Lewicy, bierność liderów Prawa i Sprawiedliwości wobec radykalnych wypowiedzi nie jest przypadkowa. Czarzasty uważa, że za przyzwoleniem na taką retorykę stoi chłodna, polityczna kalkulacja. Jego zdaniem prezes PiS Jarosław Kaczyński świadomie zaostrza kurs, by przejąć najbardziej radykalny elektorat.

„Dlatego, że Kaczyński chce być w tej chwili jak najbardziej radykalny. Chce pokonać Konfederację. W związku z tym wystawia (...) takich jak Bąkiewicz. Ci ludzie po prostu zezwalają na takie słowa, to jest prosta logika” – ocenił Czarzasty. W jego ocenie, Prawo i Sprawiedliwość celowo zaostrza kurs, aby w walce o najbardziej skrajny elektorat pokonać Konfederację. Ta strategia, zdaniem wicemarszałka, jest niebezpieczna i bezpośrednio przyczynia się do eskalacji napięć społecznych.

Co rząd zrealizował na półmetku kadencji?

Poza komentarzem na temat bieżących wydarzeń politycznych, Włodzimierz Czarzasty dokonał również podsumowania dotychczasowych działań rządu. Mimo że koalicja rządowa jest na półmetku kadencji, wicemarszałek pozytywnie ocenił jej dotychczasowy bilans. Podkreślił wiarę w utrzymanie współpracy i osiągnięcie kolejnych celów.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy podkreślił, że mimo politycznych sporów, koalicja rządowa ma na koncie konkretne sukcesy, jak obniżenie inflacji, wzrost gospodarczy i odblokowanie środków z KPO.

- „Proszę zobaczyć, jaka jest inflacja. Pamiętacie, ta inflacja była 20-procentowa. Proszę zobaczyć, jaki jest wzrost gospodarczy - 3,5 proc. w tej chwili. Proszę zobaczyć, co się stało ze środkami, jeżeli chodzi o KPO, one wpłynęły” – wymieniał polityk.

Dodał również, że rząd zrealizował 12 ustaw istotnych dla jego ugrupowania, w tym kluczową ustawę o rencie wdowiej. Jako nierozwiązane kwestie wskazał związki partnerskie oraz liberalizację prawa aborcyjnego, jednocześnie zapewniając, że prace nad tymi projektami będą kontynuowane.

