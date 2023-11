Zmiana w rządzie Tuska. Kobosko rezygnuje, kto go zastąpi?

Rząd Tuska. Kto będzie szefem resortu Funduszy i Polityki Regionalnej?

Jak podaje „Rzeczpospolita” - resortu Funduszy i Polityki Regionalnej - który przypada Polsce 2050 - nie obejmie Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050. Gazeta dowiedziała się nieoficjalnie, że Kobosko nie przyjął ostatecznie oferty wejścia do rządu i chce przede wszystkim skoncentrować się na pracy parlamentarnej, w tym na dyplomacji parlamentarnej. Resort pozostanie w gestii partii 2050. Stanowisko ma objąć Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To jedna z najbardziej zaufanych osób lidera Polski 2050 Szymona Hołowni, była szefową kampanii parlamentarnej Polski 2050, wcześniej - think tanku środowiska Polski 2050. Wcześniej była m.in. ambasadorem Polski w Rosji. Polska 2050 ma objąć też - poza stanowiskami wiceministrów - też resort Klimatu i Środowiska, gdzie szefową będzie Paulina Hennig-Kloska.

Rząd Tuska ma już ustalony skład

Jak informowała wcześniej "Rzeczpospolita", szefem KPRM ma zostać bliski współpracownik szefa PO, Jan Grabiec. Inne newralgiczne stanowiska w KPRM również mają zostać obsadzone przez ludzi wskazanych przed Donalda Tuska. Mowa tu przede wszystkim o rzeczniku rządu, szefie lub szefowej CIR (Centrum Informacyjnego Rządu). Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, oficjalny skład nowego rządu zostanie zaprezentowany w chwili, gdy ruszy tzw. drugi krok konstytucyjny, czyli po 11 grudnia.

