Odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Sylwetki polityków z Polski i ze świata

To był rok bolesny dla życia publicznego, pełen pożegnań ludzi, którzy przez lata kształtowali politykę krajową i międzynarodową. Przypominamy sylwetki kilkunastu osobistości.

Edward Lipiec (+89 l.)

Inżynier rolnik, samorządowiec i senator

(zm. 2 listopada 2025 r.) W latach 80. stał na czele NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w woj. zielonogórskim, był internowany w stanie wojennym i uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. W wolnej Polsce zaangażowany w budowę struktur samorządowych, m.in. jako radny sejmiku lubuskiego.

Ryszard Hayn (+81 l.)

Politolog, poseł na Sejm III i IV kadencji

(zm. 25 listopada 2025 r.) Przez wiele lat zasiadał w Radzie Miejskiej w Lesznie. Jako współzałożyciel i wieloletni rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie położył ogromne zasługi dla rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie. Zginął w tragicznym wypadku samochodowym.

Cezary Mierzejewski (+61 l.)

Poseł na Sejm, wiceminister pracy

(zm. 26 grudnia 2025 r.) Podczas II kadencji Sejmu w rządzie pełnił funkcję wiceministra pracy i polityki społecznej, współtworząc ówczesne mechanizmy osłony socjalnej. W czasach PRL był bezkompromisowym działaczem opozycji antykomunistycznej i podziemnych struktur Polskiej Partii Socjalistycznej.

Sławomir Sadowski (+68 l.)

Historyk, senator VI i VII kadencji

(zm. 18 stycznia 2026 r.) Nauczyciel historii i pedagog mocno związany z Warmią i Mazurami. W latach 2015–2020 sprawował urząd wicewojewody warmińsko-mazurskiego, koordynując współpracę z samorządami. W Senacie pracował w komisjach oświaty oraz spraw regionalnych.

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Łukasz Litewka (+36 l.)

Działacz społeczny, poseł X kadencji

(zm. 23 kwietnia 2026 r.) Zasłynął w całym kraju gigantyczną aktywnością charytatywną i organizowaniem bezprecedensowych akcji pomocowych dla potrzebujących oraz zwierząt. W wyborach 2023 uzyskał jeden z najlepszych wyników w kraju ze startu z ostatniego miejsca. Zginął w tragicznym wypadku.

Andrzej Olechowski (+78 l.)

Ekonomista, były minister finansów i szef MSZ

(zm. 25 kwietnia 2026 r.) Główny architekt polskich reform rynkowych po 1989 r. Jako minister finansów (1992) i szef MSZ (1993–1995) twardo zakotwiczył kraj w strukturach Zachodu. Współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, jeden z „trzech tenorów”, w 2000 r. zdobył ponad 3 mln głosów w wyborach prezydenckich.

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Grzegorz Lipowski (+85 l.)

Inżynier, były wojewoda częstochowski

(zm. 1 sierpnia 2026 r.) Wieloletni samorządowiec silnie związany z Częstochową, gdzie jako wiceprezydent odpowiadał za rozwój kluczowej infrastruktury miejskiej. W 1997 r. pełnił funkcję wojewody częstochowskiego, a później przez dwie kadencje aktywnie pracował jako senator SLD.

Andrzej Morozowski (+69 l.)

Dziennikarz polityczny

(zm. 4 sierpnia 2026 r.) Jedna z najbardziej ikonicznych postaci polskiego dziennikarstwa politycznego, związana z Radiem Zet, TVP, Polsatem i z TVN24. Prowadził programy takie jak Tak jest, Teraz My! czy Prześwietlenie, słynąc z bezkompromisowego i niezwykle dociekliwego stylu rozmowy z politykami.

Zdzisław Czarnobilski (+92 l.)

Lekarz, poseł, senator II kadencji

(zm. 5 sierpnia 2026 r.) Ceniony pediatra z wieloletnim stażem klinicznym. Przez dziesięciolecia harmonijnie łączył praktykę lekarską z działalnością publiczną. W Sejmie kontraktowym (X kadencji PRL) oraz jako senator reprezentował środowiska medyczne, walcząc o reformy systemu ochrony zdrowia.

Mieczysław Szyszka (+89 l.)

Nauczyciel, działacz sportowy, senator

(zm. 18 sierpnia 2026 r.) Zasłużony pedagog z Dolnego Śląska, który przez całe życie zawodowe wspierał rozwój sportu szkolnego, rekreacji oraz inicjatyw młodzieżowych. W Senacie VI kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości aktywnie pracował w komisjach edukacji oraz spraw społecznych.

Gen. broni Mirosław Różański (+63 l.)

Dowódca Generalny RSZ, senator

(zm. 24 sierpnia 2026 r.) Kierował m.in. 17 Brygadą Zmechanizowaną i kontyngentem w Iraku. Jako Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych (2015–2017) wdrażał nowatorskie reformy struktur armii. Po odejściu w stan spoczynku założył ekspercki think tank Stratpoints, tworząc kluczowe analizy obronne.

Czesław Śleziak (+74 l.)

Inżynier chemik, poseł, minister środowiska

(zm. 25 sierpnia 2026 r.) Czołowy ekspert lewicy w dziedzinie ekologii i polityki klimatycznej, poseł na Sejm I–IV kadencji. Jako minister środowiska w gabinecie Leszka Millera (2003–2004) odpowiadał za dostosowanie polskich przepisów przyrodniczych i gospodarki odpadami do rygorystycznych norm UE.

Siim Kallas (+77 l.)

Były premier Estonii, wiceszef Komisji Europejskiej

(zm. 22 sierpnia 2026 r.) Architekt postkomunistycznej transformacji Estonii jako szef rządu w latach 2002–2003. Później jako unijny komisarz ds. transportu i wiceprzewodniczący KE odegrał gigantyczną rolę w budowie europejskich transeuropejskich sieci transportowych i integracji państw bałtyckich.

Harald V (+89 l.)

Król Norwegii

(zm. 28 sierpnia 2026 r.) Monarcha konstytucyjny panujący od 1991 roku, który zyskał powszechny szacunek dzięki niezwykłej skromności, ciepłemu poczuciu humoru. Przez ponad trzy dekady stabilnego rozwoju skutecznie przeprowadził norweską monarchię w realia nowoczesnego państwa dobrobytu.

Édouard Balladur (+97 l.)

Premier Francji, minister gospodarki

(zm. 31 sierpnia 2026 r.) Wpływowy polityk francuskiej prawicy. Jako premier w latach 1993–1995 skutecznie zarządzał państwem w trudnym okresie kohabitacji z socjalistycznym prezydentem Mitterrandem. Prowadził odważną politykę masowych prywatyzacji i cięć kosztów.

Ryszard Kaczyński (+71 l.)

Nauczyciel, poseł

(zm. 13 października 2026 r.) W latach 80. aktywnie współtworzył podziemne struktury NSZZ „Solidarność” na Pomorzu, organizując opozycję pracowniczą. W Sejmie V kadencji z listy PiS koncentrował się na obronie praw pracowniczych, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz reformach oświaty.

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