Politycy wzywają do resetu. O co chodzi?

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-31 22:23

"Reset konstytucyjny" jako sposób na kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego? Takie rozwiązanie proponuje obecnie spora grupa polityków, od Adriana Zandberga po Sławomira Mentzena. O co chodzi? O to, by zacząć wszystko od nowa i pójść na kompromis, ale poszczególni politycy widzą to w rozmaity sposób.

Różni politycy proponują "reset konstytucyjny' jako sposób na obecny kryzys

Kryzysowi wokół Trybunału Konstytucyjnego nie ma końca. Obóz premiera przekonuje, że broni demokracji, obóz prezydenta, że zapobiega zamachowi stanu. Wielu wzywa do kompromisu, ale wydaje się on mało prawdopodobny. Mimo to spora grupa polityków, od Adriana Zandberga po Sławomira Mentzena proponuje pewną formę dogadania się. O co chodzi? O to, by przy pomocy tak zwanego resetu konstytucyjnego zacząć wszystko od nowa i pójść na kompromis, ale poszczególni politycy widzą to w rozmaity sposób.

Propozycje resetu padają z bardzo różnych politycznych stron

„Od lat mówimy o konieczności przeprowadzenia resetu w TK. Mam nadzieję, że już dla wszystkich jest oczywiste, że innego wyjścia z tej sytuacji nie ma” - powiedział Mentzen. Przedstawił też konkretny plan. Proponuje wybór 15 sędziów większością 3/5 głosów, losowanie długości ich pierwszych kadencji oraz składanie ślubowania przed Sejmem zamiast przed prezydentem. „Apeluję do wszystkich liderów politycznych: przeprowadźmy reset konstytucyjny!” - stwierdził. „Drogą wyjścia jest reset Trybunału Konstytucyjnego i zabezpieczenie tego na poziomie konstytucyjnym” - mówi Zandberg. Proponuje on odejście wszystkich obecnych sędziów TK i wybór nowych większością kwalifikowaną. Chce porozumienia wszystkich najważniejszych sił politycznych, a nie rozwiązania narzuconego przez jeden obóz. „Potrzebujemy usiąść wszyscy do stołu” - przekonuje. Do dyskusji o kryzysie dołączył nawet Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem „to naprawdę jest krawędź wojny domowej” i Polsce potrzeba "rządu technicznego" z Markiem Jurkiem na czele.

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