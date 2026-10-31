Politycy wzywają do resetu. O co chodzi?

Różni politycy proponują "reset konstytucyjny' jako sposób na obecny kryzys

Kryzysowi wokół Trybunału Konstytucyjnego nie ma końca. Obóz premiera przekonuje, że broni demokracji, obóz prezydenta, że zapobiega zamachowi stanu. Wielu wzywa do kompromisu, ale wydaje się on mało prawdopodobny. Mimo to spora grupa polityków, od Adriana Zandberga po Sławomira Mentzena proponuje pewną formę dogadania się. O co chodzi? O to, by przy pomocy tak zwanego resetu konstytucyjnego zacząć wszystko od nowa i pójść na kompromis, ale poszczególni politycy widzą to w rozmaity sposób.

Propozycje resetu padają z bardzo różnych politycznych stron

„Od lat mówimy o konieczności przeprowadzenia resetu w TK. Mam nadzieję, że już dla wszystkich jest oczywiste, że innego wyjścia z tej sytuacji nie ma” - powiedział Mentzen. Przedstawił też konkretny plan. Proponuje wybór 15 sędziów większością 3/5 głosów, losowanie długości ich pierwszych kadencji oraz składanie ślubowania przed Sejmem zamiast przed prezydentem. „Apeluję do wszystkich liderów politycznych: przeprowadźmy reset konstytucyjny!” - stwierdził. „Drogą wyjścia jest reset Trybunału Konstytucyjnego i zabezpieczenie tego na poziomie konstytucyjnym” - mówi Zandberg. Proponuje on odejście wszystkich obecnych sędziów TK i wybór nowych większością kwalifikowaną. Chce porozumienia wszystkich najważniejszych sił politycznych, a nie rozwiązania narzuconego przez jeden obóz. „Potrzebujemy usiąść wszyscy do stołu” - przekonuje. Do dyskusji o kryzysie dołączył nawet Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem „to naprawdę jest krawędź wojny domowej” i Polsce potrzeba "rządu technicznego" z Markiem Jurkiem na czele.

Sonda Jak oceniasz nocną wizytę Karola Nawrockiego w Trybunale Konstytucyjnym? Pozytywnie - prezydent powinien był pojawić się na miejscu. Negatywnie - jego obecność zaostrzyła konflikt. Nie mam zdania - potrzebuję więcej informacji.

Od lat mówimy o konieczności resetu konstytucyjnego. Będziemy to powtarzać tak długo, aż w końcu wszyscy zrozumieją, że to naprawdę jest jedyny sposób na zakończenie tego sporu. Reset konstytucyjny! https://t.co/8oeLK9CYFz— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) October 31, 2026

Eskalacja konfliktu o TK szkodzi Polsce. Zawstydzające sceny z nocy, które zobaczył cały świat, szkodzą Polsce. W tym konflikcie nikt nie odniesie trwalego zwycięstwa. Nie da się go rozwiązać siłą. Może go przeciąć tylko konstytucyjny reset: wygaszenie kadencji wszystkich sędziów i wybór nowego Trybunału większością konstytucyjną. Głosami wszystkich głównych sił politycznych. Alternatywa to chaos.— Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) October 31, 2026