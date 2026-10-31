Tusk wygłosił orędzie o Trybunale. Mówił o Rosji, "wrzaskach i kłamstwach"

Donald Tusk wygłosił orędzie do narodu. Mówił o osiłkach, Rosji i przedstawiał siebie jako obrońcę demokracji

Dziś, w sobotę 31 października premier wygłosił zapowiadane orędzie do narodu. Wystąpienie dotyczyło oczywiście sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym. „Szanowni Państwo, byliśmy wczoraj świadkami gorszących zdarzeń pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo chciałbym, abyśmy podobnych scen nie musieli nigdy w Polsce oglądać. Sposobem na spokój nie może być jednak ustępowanie przed bezprawiem i przemocą. Demokratyczne państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości" - mówił Tusk.

Demonstracje pod Trybunałem sprowadził do walki czysto politycznej, prowadzonej przez prawicowe, zwłaszcza skrajne ugrupowania: "Od wielu godzin obserwujemy z niepokojem tę sytuację. Trudno nam wszystkim zrozumieć, o co chodzi przepychającym się grupom polityków i aktywistów z PiS-u i Konfederacji, od Brauna po Bąkiewicza. Policja bardzo spokojnie, ale stanowczo reaguje na wszelkie przejawy agresji. Atak na Trybunał i jego sędziów jest kolejną odsłoną procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS i prezydentów Dudę i Nawrockiego".

Tusk: "Legalnie wybrani członkowie Trybunału zostali zaatakowani, a policja na miejscu chroniła Trybunał przed napastnikami"

Następnie premier Tusk przekonywał, że chciał tylko odbudować w Polsce praworządność po rządach PiS. Jego zdaniem nowi sędziowie - także ci, którzy nie złożyli ślubowania przed prezydentem - mieli całkowite prawo przejąć władzę w TK. "Sędziowie złożyli ślubowanie, ale prezydent nie raczył tych ślubowań odebrać. Legalnie wybrani sędziowie byli blokowani przez prezesa Święczkowskiego i nie mogli podjąć pracy. A kiedy po wielu tygodniach cierpliwego wyczekiwania postanowili podjąć swoje obowiązki, nie czekając już dłużej na zmianę stanowiska pana Święczkowskiego, zostali zaatakowani. Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić. Legalnie wybrani członkowie Trybunału zostali zaatakowani, a policja na miejscu chroniła Trybunał przed napastnikami".

"Wrzask i bijatyka" kontra demokracja w przemówieniu Tuska

Tusk przedstawiał spór wokół TK jako sytuację, w której prymitywna siła przeciwstawia się dobrym siłom demokracji. "Wrzask, kłamstwo i bijatyka nie mogą być źródłem prawa w Polsce i nie będą. Demokratyczne państwo to najlepszy i najtrudniejszy do utrzymania, niestety, system, jaki wymyśliła ludzkość. Jest naszą polską dumą, że demokracja była tym pierwszym polskim suwerennym wyborem po odzyskaniu niepodległości". Nawiązał do przepychanek z udziałem prezydenta i Anny Korwin-Piotrowskiej: "W państwie prawa sędzia, choćby była to filigranowa kobieta, nie ustępuje przed agresywnym osiłkiem. Państwo prawa dba o słabych tak samo jak o silnych". W sytuacji, o której mowa, Korwin-Piotrowska zastępowała Nawrockiemu drogę i próbowała siłą powstrzymać go przed wejściem do budynku, Nawrocki również siłą utorował sobie drogę.

Według Tuska można mówić o "wsparciu armii rosyjskich botów"

Nie zabrakło aluzji do Rosji i Kremla, według Tuska mających coś wspólnego z całą sytuacją wokół TK. "Od lat istnieją w Polsce organizacje i politycy, którzy demokrację i praworządność chcą zniszczyć. Nie jest dzisiaj moim zadaniem oceniać, z jakich powodów to robią. Czy to jest chciwość, głupota czy zdrada? W końcu efekt jest ten sam i nie przez przypadek znajdują na świecie poparcie wśród sił prorosyjskich, a dzisiaj w tym konflikcie korzystają ze wsparcia armii rosyjskich botów w internecie. Ba, doczekali się nawet publicznych komplementów od głównego ideologa Kremla".

Sonda Jak oceniasz nocną wizytę Karola Nawrockiego w Trybunale Konstytucyjnym? Pozytywnie - prezydent powinien był pojawić się na miejscu. Negatywnie - jego obecność zaostrzyła konflikt. Nie mam zdania - potrzebuję więcej informacji.

W Polsce prawo wygra z przemocą. https://t.co/t4lvZYeIGP— Donald Tusk (@donaldtusk) October 31, 2026