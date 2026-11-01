Pomagał ks. Popiełuszce, był prześladowany przez SB. Tutaj spoczywa ks. Stanisław Małkowski

Nadchodzące Wszystkich Świętych to pierwsze po odejściu ks. Stanisława Małkowskiego, kapelana „Solidarności” i niezłomnego działacza opozycji.

Prześladowany przez SB i bliski współpracownik ks. Jerzego Popiełuszki, duchowny spoczął na warszawskich Powązkach Wojskowych zaledwie dwa miesiące temu.

Odkryj pełną historię kapłana odznaczonego Orderem Orła Białego i zobacz poruszające zdjęcia jego miejsca spoczynku.

Tegoroczne listopadowe dni pamięci o zmarłych będą pierwszymi po śmierci ks. Stanisława Małkowskiego. Duchowny przez dekady angażował się w działalność opozycyjną i pomoc potrzebującym. W PRL był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Zmarł niespełna dwa miesiące przed Wszystkimi Świętymi.

W galerii pokazujemy miejsce jego spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych.

Grób ks. Stanisława Małkowskiego na Powązkach Wojskowych

Ks. Małkowskiego pochowano 17 września 2026 roku. Uroczystości rozpoczęły się mszą w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. Przewodniczył jej metropolita warszawski abp Adrian Galbas, a homilię wygłosił ks. infułat Jan Sikorski.

Duchowny wspominał zmarłego jako człowieka, który szukał osób potrzebujących wsparcia.

– Był niezależny aż do bólu w tej swojej miłości do Boga i miłości do człowieka. Szukał ludzi, którzy potrzebowali pomocy – powiedział ks. Sikorski.

Po mszy ks. Stanisław Małkowski został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Współpracował z ks. Jerzym Popiełuszką. Sprzeciwiał się władzom PRL

Historia ks. Małkowskiego jest związana z opozycją demokratyczną. Był sygnatariuszem Listu 59, angażował się w Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz pomagał tworzyć środowiska opozycyjne na wsi. Uczestniczył także w strajku w Stoczni Gdańskiej.

Ważną częścią jego działalności była współpraca z ks. Jerzym Popiełuszką, któremu pomagał w pracy duszpasterskiej. Za sprzeciw wobec komunistycznych władz spotykały go szykany i represje. Przypomniała o tym Kancelaria Prezydenta w dniu jego pogrzebu.

Najpierw studiował socjologię, później został księdzem

Stanisław Olaf Małkowski urodził się 29 lipca 1944 roku w Woli Korytnickiej koło Węgrowa. Ukończył warszawskie liceum im. Tadeusza Reytana oraz socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Dopiero po studiach zdecydował się wstąpić do seminarium.

Posługiwał w parafiach w Warszawie i poza stolicą, m.in. na Kamionku, w Ząbkach i Skierniewicach. Był również publicystą. Od lipca 2022 roku, już jako emeryt, mieszkał w domu rodzinnym na terenie diecezji warszawsko-praskiej.

Pomagał więźniom, chorym i osobom bezdomnym

Działalność ks. Małkowskiego nie ograniczała się do spraw politycznych. W wolnej Polsce angażował się w duszpasterstwo więzienne i posługę w hospicjach. Wspierał rodziny dzieci z niepełnosprawnościami, pracował też jako wolontariusz w ośrodku dla osób bezdomnych.

Po katastrofie smoleńskiej przewodniczył modlitwom na Krakowskim Przedmieściu. Te wydarzenia i formy pomocy przypomniano podczas jego ostatniego pożegnania.

11 listopada 2021 roku prezydent Andrzej Duda uhonorował go Orderem Orła Białego. Niespełna pięć lat później duchowny zmarł, pozostawiając za sobą ponad pół wieku kapłańskiej posługi.

Przed Wszystkimi Świętymi i Zaduszkami przypominamy jego losy. Zdjęcia grobu ks. Stanisława Małkowskiego na Powązkach Wojskowych znajdziesz w galerii.

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