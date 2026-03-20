Zmarła żona europosła KO. Donald Tusk wspiera Jacka Protasa. Poruszające słowa

Europoseł Jacek Protas po ponad czterdziestu latach wspólnego życia w małżeństwie stracił ukochaną żonę. - 40 lat to dużo i mało, ale zawsze razem - komentowała jeszcze na początku tego roku w sieci z okazji jubileuszu żona polityka. Żona europosła Koalicji Obywatelskiej, Elżbieta Protas była z zawodu kosmetyczką i prowadziła gabinet kosmetyczny w Lidzbarku Warmińskim.

W trudnych chwilach polityk może liczyć na wsparcie kolegów i koleżanek z polityki. - Wiadomość o śmierci Pani Eleonory Protas przyjąłem z wielkim smutkiem. Panu Jackowi Protasowi - Posłowi do Parlamentu Europejskiego oraz Jego Bliskim składam szczere wyrazy współczucia - napisali na Facebooku senator Maciej Żywno oraz poseł Krzysztof Truskolaski, a także marszałek województwa podlaskiego, Łukasz Prokorym. Również marszałek województwa warmińsko-mazurskiego przekazał kondolencje: - Panu Jackowi Protasowi Posłowi do Parlamentu Europejskiego Jego Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia, słowa otuchy i wsparcia po śmierci Małżonki Eleonory przekazują Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński wraz z Członkami Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - napisano w sieci.

Donald Tusk wspiera europosła KO po śmierci żony Eleonory

Słowa wsparcia popłynęły do Jacka Protasa również od premiera Donalda Tuska. - Drogiemu Koledze, Jackowi Protasowi najszczersze wyrazy współczucia i słowa otuchy w trudnych chwilach po śmierci Żony składają Donald Tusk Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej oraz przyjaciele z Koalicji Obywatelskiej -czytamy na stronie nekrologi.wyborcza.pl.

Jacek Protas to polityk, który ma bardzo bogatą karierę w polityce. W latach 2006–2014 był marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, pracował jako poseł na Sejm VIII, IX i X kadencji, a w latach 2023–2024 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W czasie wyborów do PE w 2024 otrzymał pierwsze miejsce na liście w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, co dało mu mandat. Protas jest obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego.

