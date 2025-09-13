Złodziej, który ukradł samochód Tuskom, w rękach policji. Nie uwierzysz, gdzie chciał uciec. Znamy szczegóły akcji

Policja ujęła złodzieja, który ukradł samochód należący do rodziny premiera Donalda Tuska. Lexus stał przed sopockim domem szefa rządu. - Zatrzymano 41-letniego mieszkańca Sopotu, obywatela Polski, podejrzewanego o kradzież samochodu marki Lexus - informuje na pomorska policja.

Chciał uciec do Bułgarii

Auto należące do żony premiera, Małgorzaty Tusk, zostało skradzione w nocy z poniedziałku na wtorek (z 8 na 9 września). Już w środę wieczorem, 10 września funkcjonariusze z Sopotu, odnaleźli samochód na jednym z parkingów w Gdańsku. Okazało się, że luksusowy SUV miał już mienione tablice rejestracyjne. W sobotę, 13 września, o godz. 6 rano zatrzymano 41-letniego mieszkańca Sopotu, który miał dokonać tej kradzieży.

Mężczyzna został zatrzymany w porcie lotniczym w Gdańsku, dziś o godzinie 6, tuż przed wylotem do Bułgarii. Zaskoczony przez funkcjonariuszy nie stawiał oporu - informuje nas pomorska policja.

To efekt szeroko zakrojonych działań podjętych przez policjantów z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo- Śledczego KWP w Gdańsku już od chwili zgłoszenia kradzieży pojazdu. - Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku rozpoczęli intensywne działania operacyjne, które pozwoliły namierzyć 41-latka i doprowadziły do jego zatrzymania. Do akcji włączył się również specjalny zespół interwencyjny Straży Granicznej, który wspierał policjantów w dynamicznych czynnościach na lotnisku - informują nas dalej służby. 

Podejrzany w dyspozycji prokuratury

Zatrzymany trafił do jednostki policji, gdzie prowadzone są czynności procesowe. Funkcjonariusze przeszukali także jego miejsce zamieszkania, zabezpieczając materiał dowodowy, który posłuży w dalszym postępowaniu. Mężczyzna pozostaje w dyspozycji prokuratora. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Sopocie. 

Lexus od lat należy do najczęściej kradzionych marek w Polsce. Obok innych japońskich samochodów zajmuje wysokie miejsce w rankingach. Powodem jest niewielka liczba oznaczeń fabrycznych części. W praktyce oznacza to, że auta szybko rozbierane są na fragmenty, które następnie trafiają na rynek wtórny. Dla złodziei to bezpieczny i dochodowy proceder.

