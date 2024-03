Źle się dzieje w Zjednoczonej Prawicy?! Poważny zgrzyt między politykami, Dworczyk komentuje

PiS i Suwerenna Polska od dawną tworzą wspólnie Zjednoczoną Prawicę. Jak się okazuje, mimo to nie zawsze nawzajem się popierają. Może o tym świadczyć wypowiedź europosła Patryka Jakiego, który postanowił wypowiedzieć się na temat rządu byłego premiera Mateusza Morawieckiego podczas spotkania z mieszkańcami Pabianic. Skrytykował politykę dawnego rządu wobec Unii Europejskiej.

- Ktoś te wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał. Ktoś za to wszystko odpowiada? - pytał Patryk Jaki. - Jeżeli będzie jeszcze raz Morawiecki premierem, to ja państwu gwarancji żadnej nie daję, że nie będzie tak samo - dodał.

Te mocne słowa od przedstawiciela Suwerennej Polski nie spodobały się wielu politykom z ramienia PiS, w tym Michałowi Dworczykowi, który postanowił odpowiedzieć na krytykę europosła.

- Od dłuższego czasu część polityków Suwerennej Polski - w tym Patryk Jaki - krytykuje mniej lub bardziej otwarcie działania Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, tak krytycznie oceniają kierownictwo, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy - powiedział w rozmowie z RMF FM.

W ocenie Michała Dworczyka układ między PiS a Suwerenną Polską to układ pasożytniczy, bowiem to drugie ugrupowanie dostało się do Sejmu po stracie w wyborach z list PiS-u. Teraz w ten sam sposób będą startować w wyborach samorządowych, a w przyszłości także w wyborach do Europarlamentu.

- Sami grają na siebie. To szkodzi całemu środowisku. Bardzo długo jako parlamentarzyści PiS-u nie reagowaliśmy na publiczne zaczepki. Dzisiaj część parlamentarzystów - w tym ja - ma tego dosyć. Uważam, że to jest nieuczciwe - stwierdził Michał Dworczyk.

Na koniec zaś uznał, że jeśli Patryk Jaki nie będzie lojalny wobec Zjednoczonej Prawicy, to nie powinien startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list PiS-u. Wygląda na to, że w Zjednoczonej Prawicy źle się dzieje! Widać wyraźny zgrzyt między politykami tych ugrupowań. Wyborcy zapewne zastanawiają się, czy uda im się porozumieć jeszcze przed wyborami do Europarlamentu.

