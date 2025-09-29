Ziobro zrzuca winę w sprawie Pegasusa. „Nie miałem pojęcia, jak to się nazywa”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-29 17:20

Zbigniew Ziobro stanął przed komisją śledczą ds. Pegasusa i tłumaczył swoją rolę w zakupie kontrowersyjnego systemu inwigilacji. Były minister sprawiedliwości przyznał, że to on „był inicjatorem” i „przyłożył do tego rękę”, a także zaproponował rozważenie zakupu oprogramowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Jednocześnie podkreślił, że decyzje w tej sprawie podejmował ówczesny wiceminister Michał Woś, który „znał jego kierunkową wolę”, a rozmowy o zakupie prowadzone były również z Mariuszem Kamińskim. Dodatkowe kontrowersje budzi fakt, że Ziobro twierdzi, iż „nikt nigdy nie pokazywał mu Pegasusa” i jego nazwę poznał dopiero z mediów.

Zbigniew Ziobro przed komisją ds. Pegasusa

i

Autor: PAP/Marcin Obara/ PAP
  • Ziobro: „Nie ja mogłem deklarować kwoty 25 mln zł”
  • Były minister twierdzi, że decyzje podejmował Mariusz Kamiński
  • „Nikt nigdy nie pokazywał mi Pegasusa” – przekonywał przed komisją
  • Ziobro: „Bez­prawnie mnie doprowadzono, lekarze ograniczyli moje wystąpienia”

„Nie ja mogłem deklarować 25 milionów”

Zbigniew Ziobro został zapytany przez posła Tomasza Trelę o kulisy zakupu izraelskiego systemu Pegasus i skąd wzięła się kwota 25 milionów złotych.

– Szczegółów rozmowy nie pamiętam, z dużym prawdopodobieństwem mogę założyć, że mogły być rozmowy z ministrem Kamińskim w tej sprawie. To nie ja mogłem deklarować taką kwotę, sądzę, że wynikało to z realnej oceny służb – tłumaczył były minister sprawiedliwości.

Ziobro podkreślał, że jego rola ograniczała się do „przekazania środków”, a decyzje w sprawie finansowania podejmował ówczesny wiceminister Michał Woś, który „znał jego kierunkową wolę”, natomiast sam zakup był konsultowany z ministrem Mariuszem Kamińskim i podległymi mu służbami.

Zbigniew Ziobro na komisji ds. Pegasusa. Składa zeznania, pojawił się wątek Sławomira Nowaka

– Cieszę się, że dowiedziałem się dzisiaj czegoś nowego – dodał.

„Nikt nigdy nie pokazywał mi Pegasusa”

Były szef resortu sprawiedliwości próbował również odciąć się od wiedzy na temat funkcjonowania systemu, którego zakup stał się przedmiotem prac komisji.

– Nikt nigdy nie pokazywał mi Pegasusa i się nim nie interesowałem – oświadczył Ziobro.

– Dowiedziałem się z mediów, że jest taka nazwa. Nie miałem wcześniej wiedzy, że tak to się nazywa – dodał, odpowiadając na pytanie o rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim.

„Bez­prawnie doprowadzony” i ograniczony przez lekarzy

Ziobro odniósł się też do swojego stawiennictwa przed komisją, nazywając je „bezprawnym”.

– Skoro już zostałem bezprawnie doprowadzony, to nie chcę dawać państwu szans do kolejnych tego typu działań – stwierdził. Dodał również, że przekroczył limit wystąpień publicznych zalecony przez lekarzy.

– To ważne słowa, teraz też nie ma tego wyroku – mówił poseł Tomasz Trela, odnosząc się do wypowiedzi Ziobry o braku wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności komisji.

Co warto wiedzieć o aferze Pegasusa i zeznaniach Ziobry

Kim jest Zbigniew Ziobro?

Zbigniew Ziobro to były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, był liderem rozwiązanej już partii Suwerenna Polska (dawniej Solidarna Polska). W latach 2015–2023 należał do najważniejszych polityków obozu Zjednoczonej Prawicy. Jego nazwisko pojawia się w kontekście afery Pegasusa – zakupu izraelskiego systemu inwigilacji przez polskie służby.

Czym jest Pegasus i dlaczego budzi kontrowersje?

Pegasus to izraelski system szpiegowski pozwalający na potajemne przejmowanie danych z telefonów – w tym wiadomości, rozmów i lokalizacji. W Polsce wybuchł skandal po ujawnieniu, że system mógł być używany do inwigilacji opozycji, prawników i prokuratorów. Sprawą zajmuje się obecnie komisja śledcza Sejmu RP.

Co powiedział Zbigniew Ziobro przed komisją śledczą ds. Pegasusa?

Ziobro odciął się od odpowiedzialności za zakup systemu, podkreślając, że decyzje w tej sprawie podejmowały służby podległe ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu. Stwierdził też, że „nie miał pojęcia, jak to się nazywa” i że o nazwie Pegasus dowiedział się z mediów. Jego zdaniem jego rola ograniczała się jedynie do przekazania środków finansowych.

Czy Ziobro wiedział o zakupie Pegasusa?

Były minister przyznał, że miał jedynie ogólne informacje o planach zakupu „systemu do pozyskiwania dowodów”, ale nie znał jego szczegółów ani nazwy. Twierdził również, że nikt nigdy nie pokazywał mu Pegasusa i nie interesował się jego funkcjonalnością.

Jak zareagowali członkowie komisji śledczej?

Politycy opozycji zarzucili Ziobrze uchylanie się od odpowiedzialności i przerzucanie winy na innych. Poseł Tomasz Trela przypomniał, że słowa byłego ministra padły mimo braku wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności komisji. Przesłuchanie przebiegało w napiętej atmosferze, a na sali wielokrotnie dochodziło do ostrych spięć.

Poniżej galeria zdjęć: Tak zmienił się Zbigniew Ziobro

Polityka SE Google News
Zbigniew Ziobro
39 zdjęć
2025_09_29_Express Biedrzyckiej Zbigniew Bogucki
Sonda
Kto Twoim zdaniem ponosi największą odpowiedzialność za aferę Pegasusa?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PEGASUS
KOMISJA ŚLEDCZA
ZBIGNIEW ZIOBRO