PiS wyprzedziło KO

Jesień na polskiej scenie politycznej rozpoczęła się od zaskakujących zwrotów akcji. Najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych, przeprowadzony pod koniec września 2025 r. przez Instytut Badań Pollster, pokazuje dynamiczne zmiany w preferencjach wyborców w porównaniu z badaniem z początku miesiąca. Prawo i Sprawiedliwość, które na początku września cieszyło się poparciem 31,63% wyborców, ale ustępowało Koalicji Obywatelskiej (32,60%), aktualnie wysuwa się na prowadzenie z wynikiem 32,87% (+1,24 pkt proc.).

– Te różnice nie są duże, ale fakt, że PiS udało się osiągnąć pozycję lidera, dla KO jest sygnałem alarmowym. Ważny jest bowiem efekt psychologiczny – komentuje ekspert od marketingu politycznego, Sergiusz Trzeciak.

KO tymczasem notuje spadek poparcia do 31,12% (-1,48 pkt proc.). Różnica między dwiema największymi partiami wynosi teraz zaledwie 1,75 pkt proc. Utrzymująca od dawna trzecie miejsce Konfederacja traci nieco impetu, spadając z 12,55% do 11,81% (-0,74 pkt proc.). Choć pozostaje znaczącą siłą w sondażach, ten spadek może sygnalizować, że część wyborców Konfederacji przesuwa swoje poparcie w stronę bardziej radykalnego skrzydła prawicy, ponieważ w nowym sondażu największym wygranym jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, o której wyniku opowiemy za chwilę.

Braun zyskuje, lewica traci

Bolesne straty notują ugrupowania lewicowe. Nowa Lewica traci 0,64 pkt proc., spadając z 7,32% do 6,68%.

Wspomniana Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z 5,11% poparcia skoczyła do 6,66% (+1,55 pkt proc.) osiągając miejsce piąte.

Gorzej radzi sobie Partia Razem, która z 5,49% spada do 4,52% (-0,97 pkt proc.), straciła w ciągu miesiąca piąte miejsce w zestawieniu na rzecz ugrupowania Brauna.

W końcówce zestawienia Polska 2050 Szymona Hołowni odzyskuje nieco oddechu, zyskując 0,69 pkt proc. (z 3,45% do 4,14%). Polskie Stronnictwo Ludowe również notuje minimalny wzrost – z 1,48% do 1,60% (+0,12 pkt proc.), ale wciąż pozostaje na granicy politycznego niebytu.

– Wynik Polski 2050 mnie nie dziwi, bo obserwujemy spadki tej partii w sondażach od dawna, natomiast uważam, że wyniki PSL, Konfederacji i ugrupowania Brauna są niedoszacowane. Partie te mają potencjał do wzrostu w kolejnych badaniach poparcia ponieważ ich wyborcy czasami nie zdradzają swoich sympatii – dodaje Trzeciak.

Nieznaczna część ankietowanych nie popiera żadnej z wymienionych partii. Na „inne ugrupowanie” chce zagłosować obecnie 0,60% badanych.

Badanie zrealizowane zostało przez Instytut Badań Pollster 27-28.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1026 dorosłych Polaków.

