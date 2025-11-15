Policja bada groźby karalne wobec prezydenta Karola Nawrockiego, zamieszczone na platformie X w odpowiedzi na jego zdjęcie z meczu.

Anonimowy użytkownik opublikował zdjęcie pistoletu z podpisem „do zobaczenia Karolku”, co wywołało oburzenie, mimo szybkiego usunięcia wpisu.

Policja prowadzi intensywne działania, analizując dane logowania i współpracując z platformą X, aby jak najszybciej zidentyfikować sprawcę.

Groźby karalne, zwłaszcza wobec osób publicznych, są przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 2 lat lub surowszą, jeśli mają na celu wywarcie wpływu.

Policja bada sprawę gróźb wobec Karola Nawrockiego

W sobotę rano, 15 listopada 2025 roku, Komenda Stołeczna Policji (KSP) wydała komunikat w sprawie bulwersującego wpisu, który pojawił się na platformie X. Wpis ten, zawierający groźby pod adresem prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, wywołał lawinę komentarzy i zaniepokojenie w przestrzeni publicznej. Jak informuje KSP, „niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie X podjęła czynności w tej sprawie”. Obecnie trwają intensywne prace mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia. „Pozostają one w toku” - dodano w komunikacie.

Źródłem zamieszania jest wpis, który pojawił się na platformie X w piątek wieczorem. Była to odpowiedź na post na profilu „Łączy nas Piłka”, zarządzanym przez PZPN, w którym zamieszczono zdjęcie przedstawiające prezydenta Nawrockiego, obserwującego na Stadionie Narodowym piątkowy mecz Polska-Holandia. Anonimowy użytkownik, pod zdjęciem Karola Nawrockiego, zamieścił fotografię pistoletu opatrzoną podpisem „do zobaczenia Karolku”. Wpis ten, choć szybko usunięty, zdążył wywołać falę oburzenia i zaniepokojenia w sieci.

Mimo szybkiego usunięcia wpisu z platformy X, zrzuty ekranu przedstawiające jego treść zaczęły krążyć w Internecie. Można je znaleźć na wielu portalach informacyjnych, m.in. na wp.pl czy portalu Telewizji Republika. Internauci wyrażają swoje oburzenie i domagają się ukarania autora gróźb.

Szybkie rozprzestrzenianie się zrzutów ekranu pokazuje, jak dużą wagę społeczeństwo przywiązuje do tego typu incydentów i jak wrażliwe jest na wszelkie przejawy agresji i gróźb, zwłaszcza skierowanych wobec osób publicznych.

Skąd pochodzi zdjęcie pistoletu?

Jak ustalono, zdjęcie pistoletu, które wykorzystano w usuniętym poście z groźbą wobec prezydenta, było wcześniej publikowane w innym kontekście, na innych stronach i w serwisach społecznościowych. To rodzi pytania o intencje autora wpisu i sposób, w jaki wszedł w posiadanie tej fotografii. Fakt, że zdjęcie nie zostało wykonane specjalnie na potrzeby tego wpisu, nie umniejsza jednak powagi sytuacji. Groźba, nawet jeśli wyrażona za pomocą skradzionego lub znalezionego w Internecie zdjęcia, pozostaje groźbą i musi być traktowana poważnie.

Obecnie Komenda Stołeczna Policji prowadzi intensywne działania mające na celu ustalenie tożsamości autora wpisu i motywów jego działania. Analizowane są wszystkie dostępne informacje, w tym dane logowania, adres IP oraz inne ślady, które mogły zostać pozostawione w sieci.

Policja współpracuje również z administratorami platformy X w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konta, z którego zamieszczono wpis. Celem jest jak najszybsze zidentyfikowanie sprawcy i postawienie go przed wymiarem sprawiedliwości.

Groźby karalne – co grozi sprawcy?

Groźby karalne, zgodnie z Kodeksem karnym, są przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. W zależności od charakteru i wagi groźby, sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

W przypadku, gdy groźba dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną, a jej celem jest wywarcie wpływu na jej działania, kara może być surowsza. Dodatkowo, jeśli groźba wzbudza uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona, sprawca może odpowiadać za inne przestępstwa, takie jak stalking czy nękanie.

100 dni prezydenta Nawrockiego - KOMENTERY EXTRA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.