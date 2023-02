Ziobro zaapelował do prezydenta. Poseł PiS pozbawia go złudzeń

W końcu ustawa o Sądzie Najwyższym została przegłosowana w Sejmie. Posłowie Solidarnej Polski głosowali jednak za odrzuceniem poprawek. Teraz Zbigniew Ziobro apeluje do prezydenta o weto w sprawie ustawy. Poseł PiS Radosław Fogiel zgasił jego nadzieje. - Nie wiem, czy te apele będą skuteczne. Prezydent wyraźnie przypomniał Solidarnej Polsce, kto zniweczył jego wysiłki dot. poprzedniej ustawy o Sądzie Najwyższym. To jest oczywiście decyzja prezydenta, ja liczę, że spełnimy wszystkie te zobowiązania, żeby w końcu pieniądze z KPO popłynęły. Oczywiście przy założeniu, że Komisja Europejska dotrzyma słowa – powiedział w Radiu Zet. Na zarzut dziennikarki, że do tej pory PiS grał w „kotka i myszkę” z Komisją Europejską. - Absolutnie nikt nie grał w kotka i myszkę. My cały czas stoimy twardo na gruncie polskiej Konstytucji i traktatów, których Polska jest sygnatariuszem – odparł Radosław Fogiel. Z kolei na słowa, że ustawa nie jest zgodna z Konstytucją, odparł, że istnieje domniemanie konstytucyjności, a decydujący głos w tej sprawie będzie należał do Trybunału Konstytucyjnego.

