Koniec koalicji PiS-Solidarna Polska?! Terlecki jednoznacznie: Nie chcę ich na listach

Koalicja PiS-Solidarna Polska się rozleci? "Jest coraz większym obciążeniem"

Ryszard Terlecki nie pierwszy raz ma dość Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. - Źródłem napięć w Zjednoczonej Prawicy jest poszukiwanie za wszelką cenę odrębności; różnice, które Solidarna Polska podnosi, są często wydumane - mówił pod koniec zeszłego roku w rozmowie z tygodnikiem "Sieci". Teraz szef klubu parlamentarnego PiS poszedł jeszcze dalej. Ryszard Terlecki wprost stwierdził, że Solidarna Polska jest "coraz większym obciążeniem". Czy zbliża się koniec koalicji PiS-Solidarna Polska? - Trzeba jakoś rozwiązywać, jestem zwolennikiem radykalnych rozwiązań, to znaczy niewzięcia na listy naszych koalicjantów, ale moje zdanie póki co jest odosobnione – zdradził w Programie Trzecim Polskiego Radia. Na razie wicemarszałka Sejmu nie popiera Jarosław Kaczyński, ale to się może za jakiś czas zmienić.

Paweł Kukiz pójdzie z PiS? "To sympatyczna grupa"

Jak zdradza Ryszard Terlecki, szef PiS uważa, że należy razem pójść do wyborów, co może dodać 0,5 proc. poparcia. - Ale przypuszczam, że zyskalibyśmy z kolei jakiś procencik, jakby wyborcy zobaczyli, że ich nie ma - przekonywał szef klubu PiS, który na wspólnej liście wyborczej chyba chętnie widziałby za to Pawła Kukiza i jego kolegów z ruchu. - To sympatyczna grupa, szczególnie przewodniczący tej grupy Paweł Kukiz - stwierdził Terlecki, zastrzegając przy tym, że decyzja o kształcie list nie została jeszcze podjęta.

Sonda Czy PiS powinien iść do wyborów razem z Solidarną Polską? Tak, to jedyna droga do wygrania wyborów Nie, niech idą osobno