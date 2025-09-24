Ziobro wyzywa Morawieckiego na pojedynek. Znamy stanowisko byłego premiera

Ziobro gotowy do debaty z Morawieckim

Notowania rządu premiera Donalda Tuska (68 l.) są na tyle słabe, że w szeregach PiS nikt nie bierze pod uwagę spędzenia jeszcze jednej kadencji w opozycyjnych ławach. Powoli rusza zatem dzielenie skóry na rządowym niedźwiedziu. Zbigniew Ziobro chce debaty z Mateuszem Morawieckim, któremu zarzuca liczne błędy szczególnie w unijnej polityce. - W kluczowych chwilach zgadzałeś się na brukselskie szaleństwa – pisał do partyjnego kolegi w mediach społecznościowych Ziobro. - Choć choroba sprawiła, że dotąd unikałem dłuższych dyskusji, jeśli uważasz, że publiczna rozmowa o przyczynach porażki Zjednoczonej Prawicy i przyszłości Polski jest potrzebna, to jestem gotów debatować z Tobą w miejscu, które wspólnie ustalimy – pisał były minister sprawiedliwości.

Wewnętrznej debaty w PiS jednak nie będzie

- Zbigniew Ziobro niech zmierzy się z kilkoma innymi liderami partii i poważanymi dziennikarzami w długich rozmowach. Zamiast tego wybiera drogę na skróty - mówi polityk z otoczenia Morawieckiego. - Tego typu zagrywki Ziobry tylko pomagają Konfederacji. To podważanie strategii wyznaczonej przez Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – słyszymy. Co na to tzw. ziobryści? - Boi się takiego starcia jak diabeł święconej wody. Mentzen był łatwym przeciwnikiem, bo wielu rzeczy nie wie. Dyskusja z kimś kto zna fakty i dokumenty byłaby dla Morawieckiego śmiertelnie niebezpieczna – przekonuje nas bliski człowiek Ziobry. W tej sytuacji wydaje się, że do debaty polityków Prawa i Sprawiedliwości jednak nie dojdzie.

