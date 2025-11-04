Ziobro szykuje się na sądny tydzień

Kamil Szewczyk
Jacek Prusinowski
2025-11-04 4:10

W najbliższych dniach Sejm zdecyduje w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry (55 l.) i zgody na aresztowanie tego polityka. Nie wiadomo, gdzie przebywa teraz wiceprezes PiS. W ubiegłym tygodniu spotkał się w stolicy Węgier z tamtejszym premierem Viktorem Orbanem (62 l.), ale na co dzień mieszka z rodziną w Brukseli. Politycy opozycji przewidują, że nie wróci do kraju, żeby oddać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro przed komisją ds. Pegasusa

  • Sejm zadecyduje o losie Zbigniewa Ziobry i jego immunitetu, co może skutkować aresztowaniem.
  • Polityk przebywał ostatnio za granicą, co budzi obawy o jego powrót do kraju w obliczu postawionych zarzutów.
  • Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości i możliwych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków.
  • Czy Ziobro stanie przed wymiarem sprawiedliwości, czy też uniknie odpowiedzialności? Poznaj szczegóły tej głośnej sprawy.

Jak tylko wniosek prokuratury wpłynął do Sejmu, marszałek przesłał go do oceny prawników, a następnie do komisji regulaminowej. Ta w czwartek ma wydać opinię w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry. Nie można wykluczyć, że już w piątek (7 października) dojdzie do głosowania całej izby w tej sprawie. Były minister sprawiedliwości do poniedziałku miał czas, by zrzec się prawnej ochrony, ale nie skorzystał z tej możliwości.

Zamiast tego przeszedł do ofensywy i złożył zawiadomienie do prokuratury na Waldemara Żurka (55 l.). Chodzi o wspomniany już wniosek, który trafił do mediów. - Ujawnienie tajemnicy śledztwa ze szkodą dla interesu publicznego i wbrew procedurom parlamentarnym jest przestępstwem ściganym z urzędu – twierdzi Ziobro.

Polityka SE Google News

Politycy obozu rządzącego uważają, że to tylko próba odwrócenia uwagi od śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości, w związku z którym poseł PiS może już niedługo trafić za kraty. - Sąd weźmie pod uwagę obawę ucieczki. Patrząc na to, jak zachował się Marcin Romanowski, jakoś nie mam zaufania do Zbigniewa Ziobry. Nie może być tak, że zwykły Kowalski idzie do więzienia, jak popełni przestępstwo, a Ziobro się śmieje i będzie prowadził kanał na YouTube z Węgier – tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o możliwym aresztowaniu swojego poprzednika.

Według prokuratury pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości miały trafiać do nieuprawnionych do tego organizacji. Część dotacji była też niewłaściwie wydatkowana. Podejrzanym w tej samej sprawie jest były wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski (49 .l), który dostał azyl na Węgrzech.

