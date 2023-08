Ziobro rzucony do Polski wschodniej?

Były minister mówi, co się stanie z osobami, które nie zagłosują w referendum. Ponura wizja

W centrali partii rządzącej od tygodni analizowany jest każdy okręg i każdy mandat, który może zdobyć PiS. Kształt list to, w dużej mierze, efekt dziesiątek sondaży, ale też partyjnych gierek. Jutro wieczorem, po zakończeniu sejmowych głosowań, ma się zebrać Komitet Polityczny PiS, by zatwierdzić wszystkich kandydatów. Jeżeli Jarosław Kaczyński faktycznie będzie jedynką w Kielcach, Zbigniew Ziobro może otwierać listę w Chełmie, o czym pierwsze poinformowało Radio Zet. W grze, jak wynika z naszych informacji, są też inne warianty, z ministrem spraw wewnętrznych Mariuszem Kamińskim, jako liderem tego okręgu i z prezesem Suwerennej Polski, w świętokrzyskim, tuż za wicepremierem Kaczyńskim, albo na czele listy w Pile. Liderem w stolicy ma być minister kultury Piotr Gliński (69 l.), w Łodzi szef MSZ Zbigniew Rau (68 l.), a w Opolu Paweł Kukiz, w Krakowie zagrożona nie jest pozycja Małgorzaty Wasserman (45 l.). Zaskakujący może być finał rywalizacji o Olsztyn. Listę ma tu otwierać Dawid Jackiewicz (50 l.), albo prezydencki minister Paweł Szrot (48 l.). Ciągle niejasna pozostaje sytuacja we Wrocławiu, od kilku polityków PiS słyszymy, że szanse na jedynkę posiada szefowa partyjnych struktur w tym mieście, Agnieszka Soin (36 l.). Na chwilę przed „godziną zero” i rejestracją kandydatów sytuacja w obozie rządzącym pozostaje bardzo dynamiczna.

