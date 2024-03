Ziobro przekazał Jakiemu ważną wiadomość! Chodzi o przeszukanie jego domu

– My dzisiaj wszystko zbadaliśmy i okazało się, że nie było żadnego kontaktu ze Zbigniewem Ziobro ani z jego żoną. Na pytanie dlaczego tak się stało, rzecznik Prokuratury nie potrafił odpowiedzieć – powiedział na antenie „Super Expressu” Patryk Jaki. Bliski współpracownik Zbigniewa Ziobro ujawnił, co były minister sprawiedliwości powiedział w sprawie przeszukania w jego domu przez służby specjalne. – Zbigniew Ziobro dzisiaj przekazał mi przez telefon, że przecież to jest oczywiste, że gdyby ktoś skorzystał z tego artykułu kodeksu postępowania karnego i poprosił go o udostępnienie tego mieszkania to oczywiście by je udostępnił – poinformował Jaki.

– Oni nie chcieli tego zrobić, bo chcieli zrobić pokazówkę, jak to pan Grabiec bardzo jasno wytłumaczył – jaki jest cel tego działania. On powiedział wprost „chcieliście konkrety, to macie konkrety”. Chodzi o to, że Platforma nie zrealizowała konkretów wobec ludzi i wszyscy to już widzą. Będą wyższe podatki, nie będzie CPK, nie będzie innych rzeczy, nie będzie chleba, ale za to będą igrzyska – oznajmił. Jak stwierdził, to wszystko organizują „gangsterzy – ludzie którzy siłą zajęli prokuraturę i to bez żadnej podstawy prawnej. Ludzie, którzy połamali wszystkie ustawy, żeby dorwać się do stanowisk, do samochodów i do dodatkowej pensji”.

– Bulwersujące jest to, przychodzą służby i zaklejają kamery zewnętrzne i wewnętrzne w domu. Jeżeli chce się dokonać jakiegoś przeszukania w domu to musi być ktoś obiektywny, kto będzie tego pilnował. Ewidentnie widać, że oni nie chcą, żeby ktoś przy tym przeszukaniu był – mówi Jaki. Jego zdaniem, jeżeli służby zakrywają kamery, „to mają coś do ukrycia”. – Może rzeczywiście w tym domu chcą coś podrzucić, bo jak inaczej to wytłumaczyć. Jeżeli takie zachowanie nie powoduje wstrząsu w Polsce to znaczy, że my niebezpiecznie przesuwamy granice za którą wolność obywatela przestanie za chwilę być chroniona przez cokolwiek – powiedział Patryk Jaki w „Wieczornym Expressie".

