Ziobro o zawieszeniu Babiarza. Zaatakował Tuska!

Burza po zawieszeniu Przemysława Babiarza

Za komentarz słynnego utworu Johna Lennona „ Imagine” podczas transmisji otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Przemysław Babiarz został zawieszony. Znany dziennikarz powiedział na wizji – "Świat bez nieba, narodów, religii... i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety". Władze TVP zdecydowały się natychmiast zawiesić Babiarza i odsunąć go od komentowania igrzysk olimpijskich. - Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszym, skandalicznym wystąpieniu i słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas igrzysk olimpijskich - ogłoszono w specjalnym oświadczeniu, odczytanym w trakcie programu "19:30". W obronie dziennikarza stanęło wielu polityków, kolegów po fachu, oburzeni są też jego liczni fani. Głosy oburzenia słychać także po lewej stronie sceny politycznej. Zdaniem posłanki Lewicy Anna Maria Żukowska, zawieszenie komentatora to „nadgorliwość i kompletna głupota”.

Ziobro o zawieszeniu Babiarza. Znalazł winnego

W obronie zawieszonego sprawozdawcy stanął również Zbigniew Ziobro zamieszczając długi wpis na platformie X. Polityk znalazł winnego zamieszania z Babiarzem. Zaskoczenia nie ma - to Donald Tusk

- Zawieszenie Przemysława Babiarza to nie zwykła nadgorliwość neoprezesów TVP, tylko realizacja agendy LGBT narzuconej przez @donaldtusk. To element walki z naszą chrześcijańską tożsamością - jak prowokacyjne zatrzymanie ks. Olszewskiego w Wielki Czwartek, zablokowanie wspierania organizacji kościelnych, które pomagają ofiarom przemocy, zdejmowanie krzyży z warszawskich urzędów, wymuszanie ustawy o związkach partnerskich czy wprowadzanie ideologii gender w szkołach. Tusk robi to z tak wielkim zaangażowaniem przy aplauzie niemieckich mediów (wystarczy sięgnąć do „Bilda” z niedzieli, który nazwał komentarz Babiarza skandalicznym), że wzbudza to zdziwienie nawet samego lewackiego środowiska w Polsce – napisał lider Suwerennej Polski.

